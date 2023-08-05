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15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu

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#Samsun#Bafra#Otopsi
15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 19:51

Samsun’un Bafra ilçesinde, 15 yaşındaki Yiğit Öztürk okul bahçesinde ölü bulundu. Yiğit Öztürk'ün bedeninde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlanılmadı.

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Olay bugün Samsun’un Bafra ilçesi Emir Efendi Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Çevreden geçen vatandaşlar okul bahçesinde bir çocuğun yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde adının Yiğit Öztürk olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Yiğit Öztürk'ün yüzünde ya da bedenin de herhangi bir darp ya da kesik izine rastlanılmadığı ifade edildi. Öztürk'ün bahçesinde ölü bulunduğu İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencisi olmadığı da öğrenildi. Gencin kesin ölüm sebebinin OTOPSİ sonucu belli olacağı ifade edildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Samsun#Bafra#Otopsi

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