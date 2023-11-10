15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı’nda yol kapatmıştı: Darbeci uzman çavuş Adana’da yakalandı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY’ye yönelik görülen ‘çatı davası’nda hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Uzman Çavuş Ali Okumuş’un, yakalanması için çalışma başlattı. Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı’nda görevli Okumuş’un, 15 Temmuz gecesi bölüğü ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı’na gittiği, havalimanı yolunu kapatıp, çevre güvenliği aldığı belirtildi. Okumuş’un bir süre önce Adana’ya geldiği, geçimini sağlamak ve tanınmamak için tarlalarda tarım işçiliği yaptığı kaydedildi.