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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti
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KORONAVİRÜSLE salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı. Tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edilen araçlar kuyruk oluşturdu.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında araçlar kuyruk oluşturdu.

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