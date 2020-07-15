15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMM'de! "Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın"

Gazi Meclis'te olmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit ve gazi yakınları yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Bugün burada hem sevinç hem de hüznü beraber yaşıyoruz. Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın. Sayın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da davetleri için teşekkür ediyoruz."

TBMM'deki 15 Temmuz anma törenine AK Parti, MHP, HDP ve İYİ Parti'den isimler katıldı.

CHP, Meclis'teki 15 Temmuz anma törenine katılmadı. Partinin grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan açıklamada, törene katılmama gerekçesi olarak, 15 Temmuz gazilerinin Meclis'e davet edilmediği iddiası gösterilmişti.