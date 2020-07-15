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HaberlerGündem Haberleri15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMM'de! "Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın"
GeriGündem 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMM'de! "Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın"
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Haber Giriş: 15.07.2020 - 20:02,Son Güncelleme:

15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMM'de! "Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın"

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15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMM'de! "Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın"
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un davetlisi olarak TBMM'deki 15 Temmuz törenine gelen şehit, gazi ve yakınları Şentop'la görüştü. Gazi ve şehit yakınları TBMM'deki şehitler anıtını ziyaret ederek anıta karanfil bıraktı.

Gazi Meclis'te olmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit ve gazi yakınları yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Bugün burada hem sevinç hem de hüznü beraber yaşıyoruz. Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın. Sayın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da davetleri için teşekkür ediyoruz."

15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMMde Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın

TBMM'deki 15 Temmuz anma törenine AK Parti, MHP, HDP ve İYİ Parti'den isimler katıldı.

15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMMde Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın

CHP, Meclis'teki 15 Temmuz anma törenine katılmadı. Partinin grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan açıklamada, törene katılmama gerekçesi olarak, 15 Temmuz gazilerinin Meclis'e davet edilmediği iddiası gösterilmişti.

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