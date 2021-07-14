MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 Temmuz fotoğraf sergisine yoğun ilgi
GeriGündem 15 Temmuz fotoğraf sergisine yoğun ilgi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 14.07.2021 - 19:48 | Son Güncelleme:

15 Temmuz fotoğraf sergisine yoğun ilgi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 Temmuz fotoğraf sergisine yoğun ilgi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda fotoğraf sergisi açtı. Yolcular, sergiye yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 40 fotoğraf havalimanındaki yolcuların beğenisine sunuldu. Serginin,15 Temmuz Perşembe akşamına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı Sergi alanında yer almaya devam edeceği öğrenildi.

Sergiyi gezen bir kişi, "İnsanlar duygulanıyor, yapacak bir şey yok. Olmaması gereken şeyler maalesef. Selçuklu’dan bu yana kadar dış güçlerin yapmış olduğu dini istismar ederek bizi bu hale getirenler. Bu vatan bizim vatanımız, bu toprak bizim toprağımız. Bayraksız, vatansız, topraksız olmuyor. Bunun herkes kıymetini bilmesi lazım." dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi