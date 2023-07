15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Fotoğraf Sergisi açılışı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz darbecilere alanı dar etti

Haberin Devamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Şeref Holü’nde 15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin hatırlanması ve deneyimlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi ve Kısa Film Gösterimi düzenlendi. Sergiye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, çok sayıda milletvekili, 15 Temmuz gazileri ve meclis personeli katıldı.

15 Temmuz 2016’da Meclis Başkanlığı görevi yapan İsmail Kahraman burada yaptığı konuşmada, beş parmağın beşinin de adının farklı olduğunu ifade ederek, “Tek bilek değil mi bu? Partiler değişik olabilir, isimler değişik olabilir. Ama milli davada biz bir bütünüz. Dışarısı illa ‘bölün’ diye tazyik ediyor. Bölünmeyeceğiz. Bu bütünlüğü sağlayacağız. 5 Ağustos’taki Yenikapı’daki mitingde bütün partiler olarak oradaydık. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Daha ileri gideceğiz. İnşallah bir daha böyle günlere rastlamayız. Uyanık olacağız, milli bütünlüğümüzü sağlayacağız” diye konuştu.

"BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA SOKAKLARI VE MEYDANLARI DOLDURMUŞTUK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesinin iki tarafı olduğunu belirterek, “Bir tarafında alçaklık, karanlık, insanlara ve millete karşı düşmanlık, bir tarafta hile bir tarafta yabancıların emelleri ile kendi emellerini birleştirmiş emperyalistlerin uşağı olan zihniyet, ülkeyi bir darbeye, darbenin ardından iç çatışmaya, savaşa ve belki de ardından emperyalist güçlerin işgaline hazırlamak üzere teşebbüse geçmiş olan, öncesinde çok iyi hazırlanmış planlanmış bir darbe teşebbüsünün aktörleri. Diğer tarafta ise hiçbir şeye hazırlanmamış, spontane olarak yollara çıkmış, milli birlik ve beraberliği korumak üzere yola çıkmış, canını siper etmiş, meydanları doldurmuş, millet iradesine sahip çıkma kararlılığı ile her yeri darbecilerin karşısına çıkarak kapatmış olan, şuuruna ve geleceğine, demokrasisine, geleceğine, bayrağına, ülkesine bir millet çoğunluğu. Baktığınız zaman 15 Temmuz 2016 gecesi, kötülüğün ve iyiliğin karşı karşıya kaldığı, kötülüğün ve iyiliğin zirve olduğu unutulmaz bir geceydi. O geceyi, sadece o gecede yaşanan hatıraları canlı tutmak bakımından değil, aynı zamanda milletimizin karşısına bir daha böylesine bir saldırı çıkmasın diye çok iyi şekilde anlamalı, anlatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Onun için burada her yıl yapılması geleneksel hale gelmiş olan fotoğraf sergisi, sadece bu noktadaki çabalardan biridir. Çünkü o akşam, iyilik Türkiye’nin her yerinde somut hale gelmiş, insanların inançları ile insanların milli kararlılığı ile birlik ve beraberlik ruhuyla sokakları ve meydanları doldurmuştuk” dedi.

Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi her yerde saldırı olmasına karşın her yerde direnişin de olduğunu savunarak, “Her yerde milletin değerlerine karşı saldırılar vardı. Her yerde demokrasiye, istiklal ve istikbaline karşı çıkan millet çoğunluğu vardı. O noktalardan biri de TBMM. O akşam bu Meclis’i açan, Meclis’i açık tutan, burada düşmana karşı milli egemenliği savunan bütün arkadaşlarımız milletin kahramanlarıdır. Aynı şekilde az ileride Genelkurmay Kavşağı üzerinde, Çankaya Köşkü’nde direnenler, Türkiye’de Edirne’den Kars’a kadar illerin meydanlarını dolduran, Samsun’dan ,Muğla’ya kadar bütün sokaklara çıkarak darbecilere alanı dar eden milletimizin varlığı, her yerde kötünün ve iyinin mücadelesinin, millet düşmanları ile millet kahramanlarının mücadelesinin sembolleriydi, göstergeleriydi. O akşam millet düşmanları ile millet kahramanlarının mücadele alanlarından biri olan TBMM, Allah’ın izniyle milli iradenin ayaklar altına alınmasına müsaade etmedi” ifadelerini kullandı.

Program, Kurtulmuş ve katılımcıların fotoğraf sergisini gezmesinin ardından sona erdi.