15 ilde uyuşturucu operasyonu: 101 zehir taciri yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 15 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-3” operasyonlarında

881 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi

101 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Hakkari, İstanbul, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta olmak üzere 15 ilde “NARKOÇELİK-3” Operasyonları düzenlendi.

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Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

81 kg esrar,

3 kg metamfetamin ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

20 kg eroin ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda;

1 kg esrar,

750 g metamfetamin,

Muhtelif miktarlarda uyuşturucu hap ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

48 Sokak Satıcısı yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

4 kg 700 gr metamfetamin,

901 adet sentetik ecza ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2,5 kg eroin ve

5250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca kırsalda yapılan operasyonda;

76 kg metamfetamin,

21 kg eroin,

62 kg skunk,

3 kg morfin ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

587 kg esrar ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1041 adet sentetik ecza ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

12 kg skunk ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 kg metamfetamin ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1950 adet sentetik ecza ve

Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

6 kg esrar,

Muhtelif miktarda kenevir tohumu ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

31 Sokak Satıcısı yakalandı.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1139 adet sentetik ecza geçirildi.

2 şüpheli yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda kokain ele geçirildi.

1 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle🇹🇷