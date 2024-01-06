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15 casus tutuklandı

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#İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi#İÇOM#İsrail
15 casus tutuklandı
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 07:00

İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi (İÇOM) adına casusluk yaptıkları yönünde bilgi alınan bazı kişilerle ilgili MİT, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma başlattı.

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Yapılan teknik ve fiziki takipte, 46 kişinin kimlikleri ve kaldıkları adresler deşifre edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli 8 ilde ‘köstebek’ adı verilen eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel Harekât polislerinin de katıldığı operasyonda 57 adrese baskın düzenlendi. Adreslerde 34 kişi gözaltına alınırken, 12 kişi adreslerinde bulunamadı. Yapılan aramalarda, 143 bin 830 Euro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçti.

Gözaltına alınan 34 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadelerinin ardından 26 kişi “Askeri ve siyasal casusluk” suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hâkimlikteki sorgularının ardından 15 şüpheli tutuklanırken 11 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. 8 şüpheli ise sınır dışı edildi.

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#İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi#İÇOM#İsrail

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