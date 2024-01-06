15 casus tutuklandı

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Yapılan teknik ve fiziki takipte, 46 kişinin kimlikleri ve kaldıkları adresler deşifre edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli 8 ilde ‘köstebek’ adı verilen eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel Harekât polislerinin de katıldığı operasyonda 57 adrese baskın düzenlendi. Adreslerde 34 kişi gözaltına alınırken, 12 kişi adreslerinde bulunamadı. Yapılan aramalarda, 143 bin 830 Euro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçti.

Gözaltına alınan 34 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadelerinin ardından 26 kişi “Askeri ve siyasal casusluk” suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hâkimlikteki sorgularının ardından 15 şüpheli tutuklanırken 11 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. 8 şüpheli ise sınır dışı edildi.