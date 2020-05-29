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AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 10:24,Son Güncelleme:

15-20 yaş grubu bugün sokağa çıkacak

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15-20 yaş grubu bugün sokağa çıkacak
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, bugün 3. kez sokağa çıkabilecek.

İçişleri Bakanlığının "20 Yaş ve Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle dışarıda olabilecek.

Öte yandan, 18-20 yaş arasındaki gençler için kısıtlama serbestisi bugün son kez uygulanacak.

İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırılacak.

 

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