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144 çocuÄŸu Deringörü buldu

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#TÜBÄ°TAK#Deringörü#BÄ°LGEM
144 Ã§ocuÄŸu DeringÃ¶rÃ¼ buldu
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 15, 2023 07:00

TÃœBÄ°TAKÂ BiliÅŸim ve Bilgi GÃ¼venliÄŸi Ä°leri Teknolojileri AraÅŸtÄ±rma Merkezi (BÄ°LGEM) tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve daha Ã¶nce emniyet ile benzeri kurumlar tarafÄ±ndan Ã§eÅŸitli amaÃ§larla kullanÄ±lan DeringÃ¶rÃ¼ yÃ¼z tanÄ±ma ve eÅŸleÅŸtirme yazÄ±lÄ±mÄ±, refakatsiz depremzede Ã§ocuklarÄ±n ailelerine kavuÅŸturulmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

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Enkazdan Ã§Ä±karÄ±lan ve Ã§eÅŸitli nedenlerden dolayÄ± kendini ifade edemeyen kimliÄŸi belirsiz Ã§ocuklarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bilgilerden oluÅŸan veriler ile gelen kayÄ±p ihbarlarÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±ndaki veriler eÅŸleÅŸtiriliyor. Ã‡Ä±kan eÅŸleÅŸmeler, inceleme altÄ±na alÄ±narak refakatsiz Ã§ocuklarÄ±n kimliÄŸi tespit ediliyor. TÃœBÄ°TAK Bilgem Veri KÄ±ymetlendirme BÃ¶lÃ¼m Sorumlusu GÃ¶khan Ã–zbulak, ÅŸu ana kadar 114 Ã§ocuÄŸun kimlik tespitinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â

144 Ã§ocuÄŸu DeringÃ¶rÃ¼ buldu

Malatyaâ€™daki Ã§adÄ±r kentte kalan Ã§ocuklar gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¶ÄŸretmenler eÅŸliÄŸinde oyunlar oynuyor.

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