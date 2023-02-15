144 Ã§ocuÄŸu DeringÃ¶rÃ¼ buldu

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Enkazdan Ã§Ä±karÄ±lan ve Ã§eÅŸitli nedenlerden dolayÄ± kendini ifade edemeyen kimliÄŸi belirsiz Ã§ocuklarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bilgilerden oluÅŸan veriler ile gelen kayÄ±p ihbarlarÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±ndaki veriler eÅŸleÅŸtiriliyor. Ã‡Ä±kan eÅŸleÅŸmeler, inceleme altÄ±na alÄ±narak refakatsiz Ã§ocuklarÄ±n kimliÄŸi tespit ediliyor. TÃœBÄ°TAK Bilgem Veri KÄ±ymetlendirme BÃ¶lÃ¼m Sorumlusu GÃ¶khan Ã–zbulak, ÅŸu ana kadar 114 Ã§ocuÄŸun kimlik tespitinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â

Malatyaâ€™daki Ã§adÄ±r kentte kalan Ã§ocuklar gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¶ÄŸretmenler eÅŸliÄŸinde oyunlar oynuyor.