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14 yıldır tek akciğerle yaşıyor: Sigarayı hemen bırakın

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#Selahattin Tustaş#Sigara#Tümör
14 yıldır tek akciğerle yaşıyor: Sigarayı hemen bırakın
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 07:00

27 yıl boyunca kesintisiz sigara içen Selahattin Tustaş’ın sağ akciğeri tümör tespit edilince alındı. 14 yıldır tek akciğerle yaşayan Tustaş, “Sigarayı bırakın” çağrısında bulundu.

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Selahattin Tustaş, 27 yıl kesintisiz günde 2 paket sigara içti. Babası da akciğer kanserinden vefat eden Selahattin Tustaş (59), ailesinin uyarılarına da aldırış etmedi. Basit bir grip olduğunu zannederek doktora giden Tustaş’ın sağ akciğerinin tamamında tümör tespit edildi. Tustaş’ın sağ akciğeri zor bir ameliyatla tamamen alındı. Tustaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM

“Bir türlü geçmeyen bir öksürük ve soğuk algınlığı gibi şikâyetlerim vardı. Akciğer kanseri çıktı. Böyle bir sonuç çıkacağını az çok tahmin ediyordum. Babamda da aynı süreci yaşamıştım. İlk önce çocuklarım aklıma geldi. Onlar o dönem çok küçüktü. Erdal Hocamın önerisiyle ameliyattan başka şansım da yoktu. 14 yıldır Allah’a şükür en ufak bir sağlık sorunum olmadı. Tek akciğerle yaşamak eski hayatımdan farklı değil. Sadece daha çabuk yoruluyorum ve yokuş çıkarken nefes sıkıntısı yaşayabiliyorum. Tüm bunları sigara yüzünden yaşadım. Herkese sesleniyorum; sigarayı bırakın.”

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14 yıldır tek akciğerle yaşıyor: Sigarayı hemen bırakın

SAĞLIKLI YAŞIYOR

- Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Okur da hastasıyla ilgili şu bilgleri verdi: “Ameliyatla temizlemezsek kanserin metastazı kaçınılmazdı. Ancak akciğerin birinin tamamının alınması riskli ve zorlayıcı bir operasyondu. Ameliyattan önce solunum testi ve başka birtakım testler yapıldı. Bu testler ile ameliyat sonrası tek akciğerle yaşamını sürdürebileceğinden emin olduk. Sonra da ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatla sağ akciğerin tamamını ve lenf bezlerini temizledik. Hastamızın ameliyatının üzerinden 14 yıl geçti. 14 yıldır sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebiliyor.”

 

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#Selahattin Tustaş#Sigara#Tümör

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