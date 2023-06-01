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14 yaşındaki Damla'dan bir haftadır haber yok

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#Damla Çetin#Mersin#Barbaros Mahallesi
14 yaşındaki Damladan bir haftadır haber yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 16:02

Mersin'in Tarsus ilçesinde markete gideceğini söyleyip evden çıkan Damla Çetin'den (14), 7 gündür haber alınamıyor.

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İlçeye bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki evinden 25 Mayıs'ta markete gideceğini söyleyerek çıkan Damla Çetin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Kızının psikolojik sorunlarının olduğunu belirten Metin Çetin, "25 Mayıs günü kızım markete gidiyorum diye çıktı, bir daha dönmedi. En son üzerinde siyah renkli tişört, bordo renkli pantolon bulunuyordu. Kızım 1,60 boylarında ve 40-50 kilo ağırlığındadır. Psikolojik sorunları vardır. Fakat ilaç tedavisini reddetmektedir. Daha önce de gitti ama geldi. 7 gündür haber alamıyoruz" dedi.

Kızının okuma yazma bilmediğini de söyleyen Çetin, görenlerin en yakın güvenlik birimine ya da 112 ihbar hattına bildirilmesini istedi.

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#Damla Çetin#Mersin#Barbaros Mahallesi

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