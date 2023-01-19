14 Mayıs’ta seçim olacak yeni başlangıç yapılacak

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Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

‘’Sandıklar gelecek, 14 Mayıs’ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz ve Allah’ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız.

Uyuşturucu baronlarının ve mafyanın Türkiye’de cirit attığını biliyorsunuz. Milyonlarca evladımızın zehirlendiğini biliyorsunuz. Sizlere buradan söz veriyorum. O uyuşturucu baronlarının ve mafyaların bu topraklardan kökünü kazıyacağız. Tehdit ediyorlar biliyorum. Onların önünde diz çökerek, onlara itaat etmek varsa, biz ayakta ölmeyi her zaman tercih ederiz. Öyle bir durumdayız ki vatandaşlar yarın domatesin, makarnanın fiyatı ne olacak diye düşünüyor. Dolayısıyla bu ülkeye önce siyasi istikrar gerekiyor. Biz 6 lider bir aradayız, hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede insanların rahat yaşamasını istiyoruz. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bir devlet tek bir kişiye teslim edilemez. Dünyada bunun örneği yoktur.’’ (Kadir GÜNEŞ/DHA)

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DOĞALGAZ MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, “Dünyada DOĞALGAZ fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa’da bu ay yüzde 80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?” paylaşımında bulundu. (ANKARA)

BÜYÜKELÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam ve dün, Ankara’da, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu, adayı merak eden diplomatlara, “Aday şubat ayı içinde açıklanır” dedi. “Ekrem İmamoğlu’nun görevinden alınmasını bekliyor musunuz?” sorusuna da “Beklemiyorum. İstanbul’da yenilenen seçime İstanbulluların nasıl tepki verdiğini düşünürseniz,daha büyük tepkiolacağı ortada”yanıtını verdi.