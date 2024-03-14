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14 Mart Dünya Böbrek Günü: 10 kişiden biri böbrek hastası

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#Dünya Böbrek Günü#Mustafa Arıcı#Türk Nefroloji Derneği
14 Mart Dünya Böbrek Günü: 10 kişiden biri böbrek hastası
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 07:00

14 Mart Dünya Böbrek Günü’nde dünya genelinde yaklaşık 850 milyon, Türkiye’de ise 68 binin üzerinde böbrek hastası bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Arıcı, “Dünyada her 10 kişiden biri böbrek hastası” dedi.

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14 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Arıcı, özetle şunları söyledi:  “Dünya genelinde yaklaşık 850 milyon kronik böbrek hastası var. Bu sayı, dünya genelindeki diyabet hastası sayısının 2 katı, kanser hastası sayısının ise 8 katı. Dünyada her 10 kişiden 1’inde böbrek hastalığı mevcut. Diğer birçok hastalıkla karşılaştırıldığında 2000 yılından 2019 yılına küresel olarak en hızlı büyüyen üçüncü ölüm nedeni böbrek hastalığıdır. Bu hızın devam etmesi durumunda, 2040 yılına gelindiğinde kronik böbrek hastalığının dünya çapında yaşam kaybı nedenleri arasında beşinci sıraya yükseleceği tahmin edilmektedir.”

14 Mart Dünya Böbrek Günü: 10 kişiden biri böbrek hastası

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YILDA 3 BİN 500 NAKİL

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız ise “Ülkemizde yılda yaklaşık 3 bin 500’ün üzerinde böbrek nakli gerçekleştirilmektedir. Böbrek nakli ülkemizde yüksek uluslararası standartta, çok başarılı olduğundan nakillerin yaklaşık yüzde 10’u yurtdışından gelen hastalara canlı vericiden nakil şeklinde, sağlık turizmi kapsamında yapılmaktadır.” Türk Nefroloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurhan Seyahi de erken tanı çağrısında bulundu.

‘SENEDE BİR GÜN’ ÇAĞRISI

- Dünyada böbrek sağlığına dikkat çekmek üzere her yıl farklı bir tema ile ele alınan ve çeşitli etkinliklerle tüm ülkelerde gündeme getirilen Dünya Böbrek Günü 2024 yılı Türkiye teması, “Senede Bir Gün” oldu.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, gönüllüler ve uzmanlar TBV’nin maskot horozları eşliğinde Bakırköy’de “Senede Bir Gün Düzenli Kontrol” çağrısında bulundu. TBV Başkanı Erk, “Dünyada 2 milyondan fazla kişi diyaliz tedavisi görüyor.  Bunların yılda yaklaşık yüzde 10-15’i böbrek nakline ihtiyaç duyuyor. Sinsice ilerleyen kronik böbrek hastalığına ‘Dur’ diyebilmek için yılda bir doktor kontrolü şart” diye konuştu.

 

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#Dünya Böbrek Günü#Mustafa Arıcı#Türk Nefroloji Derneği

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