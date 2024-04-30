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'Kırkikindi yağışları' geliyor: 14 il için sarı kodlu alarm! Sel, dolu ve yıldırım tehlikesine dikkat

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur
Kırkikindi yağışları geliyor: 14 il için sarı kodlu alarm Sel, dolu ve yıldırım tehlikesine dikkat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 09:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan açıklamada etkili olacak olan yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi tehlikelere dikkat çekildi.

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Nisan ayını geride bırakırken yurdun bir bölümünde yağışlı ve serin hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahmin raporunu güncellerken 14 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu. Alarm verilen iller Adana, Ankara, Antalya, Çankırı, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale oldu.

Kırkikindi yağışları geliyor: 14 il için sarı kodlu alarm Sel, dolu ve yıldırım tehlikesine dikkat

KIRK İKİNDİ YAĞIŞLARI GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen,  sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. Şen, 'Kırk ikindi yağışı geliyor' diyerek şu ifadeleri kullandı:

İç Anadolu'da Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde öğleden sonra kuvvetlenen kararsızlık kuvvetli yağışlara neden oluyor. 'Kırkikindi' yağışları diye adlandırılır.

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Kırkikindi yağışları geliyor: 14 il için sarı kodlu alarm Sel, dolu ve yıldırım tehlikesine dikkat

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Balıkesir merkez hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Çorum, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur

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