135 çeşme yeniden akacak

Fatih Belediyesi Kültürel Mirasın Korunması Müdürü Sümeyye Meryem Arslan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Çeşme üzerinde bulunan grafiti yazılarını temizliyoruz. Daha önce yapılmış niteliksiz derz onarımlarını temizliyoruz. Bitkilenmeler oluyor çeşme üzerinde bunları alıyoruz. Kırılan muslukları tamir ediyoruz. Onarım çalışmaları restorasyon kapsamındaysa daha büyük çalışmalar yapıyoruz. Taşları kırılmış, mermerleri kaybolmuş çeşmelerimiz var ve bunları onarıyoruz. Harç, derz ve üst örtü yenilemelerini yapıyoruz. Ayrıca sularını bağlıyoruz. Amacımız ilçedeki tüm çeşmeleri eski işlevlerine geri döndürmek. Yoldan geçenler susuzluklarını yine çeşmelerden giderecek” dedi.
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