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135 çeşme yeniden akacak

#Çeşme#İstanbul#Fatih Belediyesi
135 çeşme yeniden akacak

İstanbul Fatih’te Osmanlı’dan miras kalan 135 çeşme yenileniyor. Fatih Belediyesi sınırları içerisinde kalan 135 çeşmeden 10’unda restorasyon tamamlandı, 53 çeşmenin bakım ve onarımı yapıldı, 31 çeşmenin projesi çizildi. Kalan 41 çeşmenin ise proje çalışmaları devam ediyor.

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Fatih Belediyesi Kültürel Mirasın Korunması Müdürü Sümeyye Meryem Arslan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Çeşme üzerinde bulunan grafiti yazılarını temizliyoruz. Daha önce yapılmış niteliksiz derz onarımlarını temizliyoruz. Bitkilenmeler oluyor çeşme üzerinde bunları alıyoruz. Kırılan muslukları tamir ediyoruz. Onarım çalışmaları restorasyon kapsamındaysa daha büyük çalışmalar yapıyoruz. Taşları kırılmış, mermerleri kaybolmuş çeşmelerimiz var ve bunları onarıyoruz. Harç, derz ve üst örtü yenilemelerini yapıyoruz. Ayrıca sularını bağlıyoruz. Amacımız ilçedeki tüm çeşmeleri eski işlevlerine geri döndürmek. Yoldan geçenler susuzluklarını yine çeşmelerden giderecek” dedi.

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#Çeşme#İstanbul#Fatih Belediyesi

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