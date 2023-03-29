132. saatte mucizeyi yaşatmıştı... Hem kendisi hem kızı için mücadele eden baba CNN Türk'te

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6 Şubat akşamı Sezai Karabaş Kardelen Apartmanı'nda bulunan evinde deprem felaketini ailesi ile yaşamıştı. Kendisi ve kızı 132 saat boyunca enkaz altında yaşam mücadelesi verdi. Kızıyla birlikte enkaz altından sağ olarak kurtarılan baba Sezai Karabaş kızı ile birlikte enkaz altında geçirdiği 132 saati CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz'a anlattı.

"SES GELDİĞİNDE ŞENGÜL BİR AN DURMADI"

132 saatlik yaşam savaşını anlatan Sezai Karabaş, enkaz altında oda büyüklüğü kadar boşluk olduğunu o sayede yaşama tutunduklarını söyledi. Enkazda hem kendisi hem kızı için mücadele eden acılı baba "Ses geldiğinde Şengül bir an durmadı. Sürekli bağırdık ve borulara vurduk" dedi. Baba Karabaş "Sürekli kızımı teksin ettim. Merak etme kızım abiler sesimiz duydu" dedi.

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Baba Karabaş kızı minik Şengül'ün depremde annesi ve kardeşi hayatını kaybettiğini anlattı. Minik Şengül ise bundan habersiz enkaz altında sürekli annesi ve kardeşini sorduğunu anlattı.

"ENKAZDAN ÇIKTIĞIMA BİLE SEVİNEMEDİM"

Eşi ve oğlunu depremde yitiren acılı baba, haberi hastanede öğrendiğini dile getirerek "Enkazdan çıktığıma bile sevinemedim" açıklamasında bulundu.