Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

132. saatte mucizeyi yaşatmıştı... Hem kendisi hem kızı için mücadele eden baba CNN Türk'te

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Enkaz#Sezai Karabaş
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 16:08

11 ili vuran deprem felaketinde 7 katlı Kardelen Apartmanı'nın enkazından 132 saat sonra çıkarılan minik Şengül ve babası Sezai Karabaş mucizenin adı olmuştu. Bu kurtuluş ekranların başındaki herkese buruk bir mutluluk yaşattı. 132 saat boyunca o enkazın altında baba ve kızı deprem felaketinin 53. gününde o anları ilk kez CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz'a anlattı.

Haberin Devamı

6 Şubat akşamı Sezai Karabaş Kardelen Apartmanı'nda bulunan evinde deprem felaketini ailesi ile yaşamıştı. Kendisi ve kızı 132 saat boyunca enkaz altında yaşam mücadelesi verdi. Kızıyla birlikte enkaz altından sağ olarak kurtarılan baba Sezai Karabaş kızı ile birlikte enkaz altında geçirdiği 132 saati CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz'a anlattı.

"SES GELDİĞİNDE ŞENGÜL BİR AN DURMADI"

132 saatlik yaşam savaşını anlatan Sezai Karabaş, enkaz altında oda büyüklüğü kadar boşluk olduğunu o sayede yaşama tutunduklarını söyledi. Enkazda hem kendisi hem kızı için mücadele eden acılı baba "Ses geldiğinde Şengül bir an durmadı. Sürekli bağırdık ve borulara vurduk" dedi. Baba Karabaş "Sürekli kızımı teksin ettim. Merak etme kızım abiler sesimiz duydu" dedi. 

Haberin Devamı

Baba Karabaş kızı minik Şengül'ün depremde annesi ve kardeşi hayatını kaybettiğini anlattı. Minik Şengül ise bundan habersiz enkaz altında sürekli annesi ve kardeşini sorduğunu anlattı. 

"ENKAZDAN ÇIKTIĞIMA BİLE SEVİNEMEDİM"

Eşi ve oğlunu depremde yitiren acılı baba, haberi hastanede öğrendiğini dile getirerek "Enkazdan çıktığıma bile sevinemedim" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Enkaz#Sezai Karabaş

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

#Togg
Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş)

Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor? (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş!)

#Sağlık