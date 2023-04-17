131 kişi yakalanmıştı! Yaptıkları yanlarına kalmasın... Bu görüntülere en ağır ceza verilsin

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İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya’da gözaltına alınarak tutuklanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un yönettiği şebekeye geçen hafta operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131’i yakalanarak gözaltına alındı. Barış Boyun ekibinin söz konusu eylemleri para karşılığı yaptığı, örgüte yeni üyeler kazandırmak için sosyal medyayı aktif kullandıkları, örgüt üyelerinin daha önce terör de dahil olmak üzere farklı suçlara karışmış kişiler olduğu öğrenildi.



Şüphelilerin adreslerinden, 7 adet kalaşnikof tüfek, 2 adet Thompson otomatik tabanca, 72 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 adet av tüfeği, 2 adet çelik yelek, yaklaşık 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Soruşturma sürerken yeni eleman toplamak için sosyal medyayı aktif kullanan, Barış Boyun’a hizmet eden ve ‘ Daltonlar ’ olarak bilinen grup üyelerinin sosyal medyada paylaştıkları bazı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde akşam saatlerinde lüks araçlarla İstanbul sokaklarında konvoy halinde gezen şüphelilerin ellerindeki uzun namlulu silahlarla açılır tavandan çıkarak poz verdikleri görülüyor. Sosyal medyada canlı yayın açarak ters düştükleri kişilere bu görüntüleri paylaşan şüphelilerin gözdağı verdiği kaydedildi.

103 SUÇUN FAİLLERİ

Örgüt üyelerinin daha önce Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışma sonucu Cumali Aslan’ın, Kağıthane’de Ramazan Arslan isimli Kuran kursu hocasının, Beşiktaş’ta Ruby isimli gece kulübü önünde Yasin Keskin’in, Şişli’de Sırp mafya lideri Jovan Vukotic’in, Beyoğlu’nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’in öldürülmeleri konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araç ve kasklı motosikletle işlenen toplam 103 suça karıştıkları tespit edildi. (Derya EVREN KORKMAZ / DHA)

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ÇETE DEŞİFRE EDİLMİŞTİ

Barış Boyun’un yönettiği çete, söz konusu eylemleri para karşılığında münferit kişi veya gruplara yaptırdığı gibi üçüncü kişilerin azmettirdiği, cinayet ve kasten yaralama eylemlerini de kendi suç örgütü adına para karşılığında gerçekleştiriliyordu. Eylemlerin bir kısmı uyuşturucu ticaretinden elde edilen haksız kazancın pay edilmesinden kaynaklı sorunlar nedeniyle gerçekleşiyordu. Eylemlerin bir diğer kısmı da başka suç örgütlerini sindirmek amaçlı yapılıyordu. Tespiti yapılan suç örgütü üyeleri tutuklanarak cezaevine konulsa da örgüt sosyal medyayı etkin olarak kullanıyordu.