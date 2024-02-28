13 milyon öğrencinin tüketim alışkanlıkları araştırıldı: Yüzde 88’i indirimleri takip ediyor

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Rapora göre, öğrenciler günde ortalama 4 saat çevrimiçi kalıyor. Arkadaşlarına en sevdikleri markalar, en son satın aldıkları ürünler ve sevdikleri içerik üreticileri hakkında Whatsapp ve TikTok gibi uygulamalar üzerinden düzenli olarak mesaj gönderiyor. Öğrencilerin en çok öğrenci indirimi bekledikleri sektörler ise sırasıyla fast food, kahve ve market kategorileri oldu. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucuna göre de öğrencilerin yüzde 88’i bir alışveriş yapmadan önce hangi markanın indirim sunduğunu kontrol ediyor ve fiyat karşılaştırması yapıyor. Yüzde 92’si de öğrenci indirimlerini arkadaşları ile paylaşıyor. Öğrencileri yeni bir markayı denemeye motive eden diğer etkenler sırasıyla; yüzde 64 tüm kanallardan satın alabilme özgürlüğü, yüzde 51 zaman sınırı olmadan öğrenci indirimi bulunması, yüzde 49 iyi müşteri ve kullanıcı deneyimi ve yüzde 32 okuduğu okul ya da bölüme özel sunulan avantajlar oldu. Raporun markalar açısından yaptığı değerlendirmeye göre ise öğrenci indirimi sunmak, satışlar üzerindeki doğrudan etkinin ötesinde olumlu bir marka imajına katkıda bulunuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 94’ü öğrenci indirimi uygulayan markadan tekrar satın alım yapıyor.