13 gündür haber alınamıyor... İş insanı Koray Sarısaçlı için seferberlik

Haberin Devamı

Anıl ATAR- Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- Olay, 8 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İş yerinden çıkan Koray Sarısaçlı, arkasından yaklaşan otomobilden inen, yüzleri bez parçasıyla gizlenmiş, elleri eldivenli kişilerce bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Olaya tepki gösteren çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



200’E YAKIN GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER



Bölgedeki 200’e yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, otomobilin plakasının söküldüğünü ve içinde 4 kişinin bulunduğunu belirledi. Ekipler şüphelilerin, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yusuf T. (33), Haydar A. (39), Rıdvan T. (31) ile Erol A. (34) olduğunu ve aracın da bölgede birkaç tur attığını tespit etti.



Araştırmasını derinleştiren polis, Koray Sarısaçlı'nın eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.'ye ait yaklaşık 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin, farklı tarihlerde şüphelilerden Yusuf T.’ye verildiğini tespit etti. Söz konusu iş yerlerinden birinin satış vekaletinin geçen ay yine Yusuf T.’ye verildiği, sonrasında Koray Sarısaçlı ile eski eşi Asuman S.’nin notere giderek vekaletin iptalini sağladığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Olaydan sonra kaçan şüphelilerden Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E. yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Ailesinin işkence gördüğünden endişelendiği Koray Sarısaçlı'nın ise izine rastlanılmadı. Adreslerinde bulunmayan Rıdvan T., Erol A. ile onlara yardım ettiği belirlenen Emrah T.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., çıkarıldıkları nöbetçi sulh mahkemesince serbest bırakıldı.