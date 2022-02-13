13 gündür aranan Barış Özbek'ten acı haber

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryoCIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryo!#Rusya
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme... Faysal Söylemez de gözaltına alındıHalil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme... Faysal Söylemez de gözaltına alındı#Halil Falyalı
Gelgit dalgaları hepsini yuttuGelgit dalgaları hepsini yuttu! #ENDONEZYA
YÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diyeYÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diye#Erol Özvar
İnsanlık tarihi baştan yazılacakİnsanlık tarihi baştan yazılacak!#Neandertal
Fırsatçı kiracılarFırsatçı kiracılar#Kiracı
Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlarMasadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar#Muhalefet
Herkes onu konuşuyor... Bir grup genç kız tarafından kandırıldımHerkes onu konuşuyor... 'Bir grup genç kız tarafından kandırıldım''#RUSYA
AFAD Türkiye’nin afet risk haritasını çıkardı İşte alarm veren bölgelerAFAD Türkiye’nin afet risk haritasını çıkardı! İşte alarm veren bölgeler#AFAD
İtalyan mafyasında müzik Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor...İtalyan mafyasında müzik! Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor... #Mafya
Okan Buruktan Galatasaray açıklaması Torrentin sözleşmesindeki tazminat detayı...Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması! Torrent'in sözleşmesindeki tazminat detayı...#Okan Buruk
HABERLERGündem Haberleri

13 gündür aranan Barış Özbek'ten acı haber

#Denizli#Çameli#Barış Özbek

Denizli'nin Çameli ilçesinde 13 gündür aranan 19 yaşındaki Barış Özbek, bölgede arama yapan jandarma ekibi tarafından en son otobüsten indiği bölgedeki karla kaplı sahada çalılıkların arasında ölü bulundu.

Haberin Devamı

Muğla’nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 Salı günü saat 13.00’da otobüse binen 19 yaşındaki Barış Özbek, Denizli’nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde bulunan evine saat 15.00’da varacağını bildirmesinin ardından telefonunu kapattı. Akşam saatlerine kadar Özbek’i bekleyen aile, çocuklarından haber alamaması üzerine Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşlar ile birlikte çevrede Özbek’i aradı.

‘DOĞADA NASIL YAŞANIR?’ ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Jandarma ekipleri Özbek’in gidebileceği ya da saklanabileceği ihtimali üzerine aile fertlerinin ifadelerini aldı. Özbek'in, anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ablası ile eniştenin bilgisine başvuran ekipler, Özbek’in telefondan strateji savaş oyunu oynadığını ve internetten son zamanlarda ‘Doğada nasıl yaşanır?’, ‘Dağda hayatta nasıl kalınır?’ şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.

Haberin Devamı

OTOBÜSTEN İNDİĞİ YERE YAKIN ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Devam eden arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri Kız Tüydü mevkiinde gencin cansız bedenini çalılıklar ve karın altında hareketsiz yatarken buldu. Gencin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Gencin neden öldüğü ise yapılacak olan otopsi raporunun ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Çameli#Barış Özbek

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası