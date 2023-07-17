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13 aylık bebek otomobilde kilitli kaldı... İtfaiye camı kırarak kurtardı

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#Kütahya#Bebek#Otomobil
13 aylık bebek otomobilde kilitli kaldı... İtfaiye camı kırarak kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 14:33

Kütahya’da otomobilde kilitli kalan 13 aylık Mevlüt Buğra Aslan, itfaiye ekipleri tarafından aracın kelebek camı kırılarak kurtarıldı.

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Gaybiefendi Mahallesi 1’inci Meriç Sokak’ta oturan Merve Aslan, 13 aylık oğlu Mevlüt Buğra’yı otomobile bıraktıktan sonra bebek arabasını almak için yeniden eve döndü. Bu sırada aracın kapıları otomatik olarak kilitlendi. Kapıları açamayan Merve Aslan, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, hava sıcaklığı nedeniyle araç içinde yükselen ısının bebeğe zarar vermemesi için hızlı hareket etti. Kelebek camı kıran ekip, kapıyı açıp, bebeği kurtardı. Mevlüt Buğra bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrollerin ardından annesine teslim edildi.

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#Kütahya#Bebek#Otomobil