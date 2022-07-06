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128 milyar $ itirazına üst yargıdan ret

#Berat Albayrak#CHP#Üst Mahkeme
128 milyar $ itirazına üst yargıdan ret

CHP’nin kayıp 128 milyar dolar iddiası için 60 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edilmesi kararı, üst mahkeme tarafından da onandı. Berat Albayrak tazminatı Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışladı.

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, kayıp 128 milyar dolar iddiasıyla ilgili 60 bin lira tazminat ödemesine hükmedilen CHP’nin üst mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

AVUKAT SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI

Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, paranın Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandığına dair banka dekontunu sosyal medya hesabından paylaştı.   

Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, dün yaptığı paylaşımda ise CHP’nin yaptığı itirazın üst mahkemece reddedildiğini duyurdu:

128 milyar $ itirazına üst yargıdan ret

‘CHP TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKÛM EDİLDİ’

“CHP yöneticileri tarafından senaryosu yazılan yakın siyasi tarihin en büyük iftirası ‘128 milyar dolar’ yalanı, daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere, CHP’nin tazminat ödemeye mahkûm edilmesiyle sonuçlanmıştır.

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TAZMİNAT ŞEHİT YAKINLARINA

CHP tarafından yapılan itiraz ise üst mahkemece reddedilmiştir. Önceki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere; davalı CHP’den tahsil edilen tüm bedelin, Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

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#Berat Albayrak#CHP#Üst Mahkeme

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