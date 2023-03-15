Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

12 üniversiteye rektör atandı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Resmi Gazete#Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
12 üniversiteye rektör atandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 04:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 12 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Kent, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şehmus DemirHarran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Canan Hecer, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Tekin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Tosun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nafiz Arıca, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nazife Güngör atandı.

Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma'nın 5'inci maddesi gereğince Prof. Dr. İsmail Demir, Prof. Dr. İbrahim Kalın, Dr. Yener Mehmet Sonuşen, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Erol Özvar getirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Resmi Gazete#Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

BAKMADAN GEÇME!

Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once