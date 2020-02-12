12 Şubat okullar tatil mi? Son dakika... Kayseri'den sonra o ilde de okullar tatil!

Çarşamba gününün ilk saatlerinde okullar tatil mi oldu sorusuna cevap arayan binlerce öğrenci soluğu arama motorlarında aldı. Özellikle Kayseri, Çorum, Yozgat dolaylarında ikamet eden öğrencilerin gündeminde yer alan bugün okullar tatil mi sorusu, valiliklerin yayımladığı cevaplar ile netlik kazandı. Peki, bahsi geçen illerde 12 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi oldu? İşte, okulların tatil edildiği iller ve yapılan açıklamalar

Bugün tatil olan iller, 12 Şubat Çarşamba günü okula gitmek için uygun koşulların olmadığı bazı illerde duyuruldu. Valiliklerin resmi internet siteleri üzerinden duyurulan tatil edilen iller listesi, öğrenciler tarafından yakından takip edildi.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tosya ilçesinde bugün eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ilçesinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.



Dün akşam saatlerinde de Hanönü ilçesinde okullar tatil edilmişti.

RİZE'DE OKULAR TATİL

Rize Valisi Kemal Çeber, il genelinde yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Çeber, valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle, kendisine gönderilen fotoğraf ve genel değerlendirmeleri inceleyerek çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Vali Çeber, vatandaşların ve öğrencilerin oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

ORDU'DA OKULLAR TATİL

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün daha ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiğine dikkat çekilerek, “İlimizde yaşanan kötü hava koşullarının devam etmesi, meteorolojiden alınan uyarıya göre, ilimizin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat 2020 Çarşamba günü tüm il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Öte yandan Ordu genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle geçen iki gün eğitime ara verilmişti.

TRABZON'DA OKULLAR TATİL

Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak 12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde okullar bugün için tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı 12 Şubat Çarşamba günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede köy yollarında aşırı buzlanma riskinden dolayı tüm taşımalı ve köy okullarında 12 Şubat Çarşamba okulların tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler hariç eğitim ve öğretime devam edileceği vurgulandı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kadınların da idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Kentte yoğun kar nedeniyle il ve Tatvan ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda bugün eğitime ara verilmişti.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise “Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 12 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

TOKAT'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Tokat’ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim bugün tatil edildi.

Tokat’ın Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Artova ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yarinki eğitimine bir gün ara verildi. Tatil kararı İlçe Kaymakamlıkları tarafından alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, bu nedenlerle ilçedeki taşımalı eğitime 12 Şubat Çarşamba ara verildiği ifade edildi.

VAN'DA OKULLAR TATİL

Van merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar bugün için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, etkili olan soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyme Van genelinde okulların çarşamba günü tatil edildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma hakim olduğundan, kent genelinde öğretime 12 Şubat 2020 (Çarşamba )günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi.

Bu arada, Çatak-Bahçesaray karayolu Yapılı Mezrası, Korulu ve Bilgi Mahallesi yoluna çığ düştü. Ekipler, kapanan karayolunu tekrar ulaşıma açmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

SİVAS'TA TATİL AÇIKLAMASI

Sivas’ta soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Hissedilir hava sıcaklığının - 30 dereceye kadar düştüğü ve kar yağışının sürdüğü Sivas’ta okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Eğitime veriler arayı Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından duyurdu. Ayhan paylaşımında, “Sevgili çocuklar. Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar, kendini tekrar gösterdi. Gece oluşacak buzlanmanın ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime bir gün ara veriyoruz” dedi. Valinin çocukları sevindiren paylaşımı ile Sivas’ta ilk genelinde okullar Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

KARABÜK'TE BAZI İLÇELERDE OKULLAR TATİL

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının köy yollarında oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle taşımalı eğitime dahil öğrenciler için okullar Eskipazar'da tatil edildi.

Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam ediyor.

KAYSERİ'DE TATİL EDİLEN İLÇELER

Kayseri'nin 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.Yoğun karın etkili olduğu Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Sarıoğlan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL OLDU

Yozgat'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de 12 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AMASYA TAŞOVA'DA OKULLAR TATİL

Amasya'nın Taşova ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.



Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Amasya'nın Taşova ilçesinde bütün okullarda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin sağlığı ile ulaşım güvenliği için 12 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca Taşova ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak" denildi.