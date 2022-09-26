12 kadın büyükelçi... Afrika onlardan soruluyor

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SON yıllarda yurtdışında görevlendirilen kadın büyükelçi sayısı artıyor. Türkiye’nin bugün 40’a yakın ülkede kadın büyükelçisi bulunurken, Afrika kıtasında da pek çok kritik noktada kadın büyükelçiler görev yapıyor. Türkiye’nin Güney Afrika Büyükelçisi Ayşegül Kandaş da bunlardan biri. Pretorya Büyükelçiği rezidansında Hürriyet’e konuşan Kandaş, Afrika ile ilişkileri büyük oranda kadın Türk büyükelçilerin yürüttüğünü belirterek, “Afrika’da kadın büyükelçi olmak onur verici” dedi. Kandaş, özetle şunları söyledi:

Güney Afrika Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Selçuk Böke.

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“Afrika’ya gönderilen ilk kadın büyükelçi Nur Sağman’dan sonra ikinci kadın büyükelçiyim. Güney Afrika’da kadınların ekonomi ve siyasi hayatta çok güçlü rolü var.

Gabon Gabon Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız

Kadın bakan sayısı ve parlamenter sayısı yüksek. Güney Afrika Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı kadın. Şirket yöneticileri arasında da çok fazla kadın var. Burada kadınlarla çalışırken, bir kadın büyükelçinin görevde olması hem algı hem işlerin daha kolay yürütülmesi açısından çok faydalı oluyor. Ben bunun kolaylığını şahsen hissediyorum.

Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri

Afrika kıtasında önemli başkentlerde kadın büyükelçilerimiz bulunuyor. Çevre ülkelerden başlarsak Namibya, Zimbabve, Gana, Etiyopya, Afrika Birliği Örgütü’ne bakan Büyükelçimiz Yaprak Alp, Afrika’yla ilişkilerimizi hep kadın büyükelçilerimiz yürütüyor. Afrika’da kadın büyükelçi olmak hem onur verici hem de buradaki halkla, kültürle ilişkiler açısından önemli. Türkiye’nin de kadınları da belirli makamlara getirdiğini göstermesi açısından da önemli.”

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Burkina Faso Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı

KİMLER VAR

ETİYOPYA’DAN Ruanda’ya, Güney Afrika’dan Zambiya’ya kıtanın farklı 12 önemli başkentinde görev yapan kadın büyükelçiler, devletler arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirmenin yanı sıra halklar arasında kültürel ve insani ilişkilere de katkı sağlıyor.

Zambiya Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu

Etiyopya Büyükelçisi Yaprak Alp, Ruanda Büyükelçisi Burcu Çevik, Zambiya Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Botsvana Büyükelçisi Meltem Büyükkarakaş ve Namibya Büyükelçisi Feral Çekerek Oruçkaptan Türkiye’yi temsil ediyor. Batı ve Orta Afrika bölgesinde ise Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Burkina Faso Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Gana Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, Togo Büyükelçisi Esra Demir, Gabon Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız Türkiye’yi temsil ederken, Kuzey Afrika bölgesinde ise Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş büyükelçi olarak görev yapıyor.

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Etiyopya Büyükelçisi Yaprak Alp