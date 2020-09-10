12 Eylül’de Yassıada’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin yıldönümünde iki ayrı programa katılacak. Erdoğan, ilk olarak Adalet Bakanlığı’nın düzenleyeceği “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu”nun açılışına katılmak için ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak yeniden düzenlenen Yassıada’ya gidecek. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da katılacak.

DARBELER TARİHİ

12 Eylül Cumartesi günü yapılacak sempozyumda “Türkiye’nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler”, “Türkiye’de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri” konularında iki ayrı oturum düzenlenecek. Sempozyumda Türkiye’deki darbelerin tarihi ve demokrasiye etkileri uzmanlarca tartışılacak. Yassıada’da Kongre Merkezi’nde hazırlanan mahkeme salonuna balmumundan asker, mahkeme heyeti, savcı ve avukat heykelleri yerleştirildi.

Erdoğan adada ayrıca balmumu heykellerle düzenlenecek 12 Eylül canlandırmalarını da izleyecek. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nin ardından Demokrat Partili 592 siyasetçi, 15 ay boyunca adadaki hücrelerde tutulmuştu. Yassıada yargılamaları sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmişti.

100 BİN ÜYEYLE BULUŞMA

Erdoğan, Yassıada programının ardından saat 19.30’da Haliç Kongre Merkezi oto parkında İstanbul’da 39 ilçeye üye olan 100 bin yeni üyeyle bir araya gelecek.

Bakanlar ve AK Parti’li milletvekillerinin de katılacağı törende pandemi önlemleri alınacak. Programa katılan yeni üyeler koronavirüs testinden geçecek. Erdoğan, yeni üyelere “hoş geldiniz” diyerek, teşkilatın önemini anlatacak. Erdoğan üye rekoru kıran ilçeyi de ayrıca tebrik edecek. Erdoğan ekim ayında başlaması planlanan il kongrelerinde yeni üyeleri teşkilat çalışmalarında görmek istediğini belirterek, uyarılarda da bulunacak.



Yassıada ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak yeniden düzenlenmişti.

ERDOĞAN’DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

◊ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı. Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki mevkidaşıyla ikili ve bölgesel konularda yakın işbirliğinin yanı sıra istişareyi sürdürme hususunda mutabık kaldı. Erdoğan, dün ayrıca Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü. Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Şinzo Abe’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulundu. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını da ifade etti. (◊ ANKARA)