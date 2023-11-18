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12 evi soyan hırsızı boynundaki dövme ele verdi

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#Şişli#Hırsız#Dövme
12 evi soyan hırsızı boynundaki dövme ele verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 16:39

İstanbul Şişli'de hırsızlık için girdiği 12 ayrı evden çok sayıda teknolojik cihaz, ziynet eşyası ve para çalan E.D., denetim yapan polis ekiplerinin dövmesini tanımasıyla yakalandı. Gözaltına alınan E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli ilçesinde farklı tarihlerde 12 ayrı eve girerek dizüstü bilgisayar, cep telefonu, 2 bin 400 euro, 410 dolar ve ziynet eşyaları çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık yapılan adreslerin yakınlarındaki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin eşkal bilgilerinden kimlik bilgilerine ulaştı.

E.D., olduğu tespit edilen şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, E.D., Başakşehir'de denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. E.D.'nin GBT sorgusu yapıldı. Bu sırada polis memurları E.D.'nin boynundaki dövmeyi fark etti. Hırsızlık suçundan aranan E.D.'yi dövmesinden tanıyan ekipler GBT sorgusunun da ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemleri için emniyete götürülen E.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelinin gözüne kestirdiği evlere girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde E.D.'nin çatılardan geçerek evlere girdiği ve sokaktan geçtiği anlar yer aldı.

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#Şişli#Hırsız#Dövme

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