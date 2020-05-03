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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

117 siteye erişim yolu

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
117 siteye erişim yolu
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AYM, Wikipedia’dan sonra ‘sendika.org’a da erişim engelini kaldırdı. Karar, kapatılan diğer 117 internet sitesi için de örnek teşkil edecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nun, internet ansiklopedisi Wikipedia’nın Türkiye’de erişime kapatılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğu kararından sonra AYM 2. Bölümü, “www.sendika.org” adlı internet sitesine tümüyle erişim engellenmesinin de “ifade ve basın özgürlüğünün ihlali” olduğuna oybirliğiyle karar verdi. AYM, yeniden yargılama yapılarak sitenin erişime açılmasına ve 6 bin lira manevi tazminata hükmetti.

WIKIPEDIA KARARINA DAYANILDI

AYM 2. Bölümü, ihlali Wikipedia içtihatına dayanarak verdi. Kararın bir örneği ifade ve basın özgürlüklerinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi. AYM’nin ihlal kararı ışığında Wikipedia gibi “www.sendika.org” sitesine erişim engeli kaldırılacak.

117 İNTERNET SİTESİ İÇİN ÖRNEK

İhlal kararı, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün talebi ve kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) 25 Temmuz 2015 tarihli yazısıyla “www.sendika.org”la beraber kapatılan diğer 117 internet sitesi için yeniden yargılama ve erişim engellemesinin kaldırılmasının yolunu açıyor.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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