116 milyar TL... Rekor bağışın kahramanları

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Deprem felaketinin yaralarını sarmak için Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’den 213 TV ile 562 radyonun ortak yayınladığı “Türkiye Tek Yürek” bağış kampanyasında, 115 milyar 597 milyon 28 bin TL toplandı. Milyarlık bağış yapan bankalar da vardı, kefen parasını bağışlayan da. Kumbarasını kırıp para gönderen çocuklar da oldu, “Hatay benim şahsi meselemdir” diyen Atatürk adına veren de. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu kampanyada, ünlü isimler yardım telefonlarına cevap verdi. Türkiye’nin dört bir yanından yardım etmek için arayanlar stüdyodakileri zaman zaman ağlattı. İşte yardım gecesinden notlar...

REKOR MERKEZ BANKASI’NDA

Gecede en büyük bağışı 30 Milyar TL ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı. Bu sırada sunucu olan Çağla Şıkel meblağ karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çağla Şıkel’in elini ağzına götürerek şaşırması sosyal medyada gündem oldu.

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ÇAMOLUK OTOMOTİV GÜNDEME OTURDU









Yardım kampanyasına katılanlardan biri de Bağcılar’daki Yeni Çamoluk Otomotiv’in sahibi Hamit Duras’tı. Aynı zamanda komşusu olan ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş’la konuşan Hamit Duras, “50 milyar TL bağışlıyorum” dedi. Mustafa Karataş da bu rakamı isim vererek canlı yayında açıkladı. Yeni Çamoluk Otomotiv bir anda Türkiye gündemine oturdu. Ancak Hamit Duras’ın bağış miktarını TL’den 6 sıfır atılmadan önceki haliyle söylediği ortaya çıktı. Gerçek rakamın 50 bin TL olduğu anlaşıldı. Hamit Duras daha sonra açıklama yaparak rakamı 100 bin TL’ye çıkarttığını söyledi.

POLİSLERDEN BÜYÜK KATKI

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi çalışanları 3 milyon 300 bin TL bağışladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler de kendi aralarında topladıkları 5 milyon TL’yi bağışladı. Polisler, birlikte mezun oldukları devre arkadaşlarıyla birlikte de şehit meslektaşları için yüzbinlerce TL’lik yardımda bulundu. Bakırköy Adliyesi ve infaz personelleri de 205 bin TL bağışladıklarını açıkladı.

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HAYVANINI SATTI PARASINI YOLLADI

Çoban Şaban Us telefonla arayarak, koçunu sattığını ve 5 bin TL bağışladığını söyledi. Şaban Us “Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil” mesajını iletti.

ACUN İSTEDİ BAĞIŞLAR ARTTI







Yardım kampanyasında sunuculuk yapan Acun Ilıcalı “4 kızım adına 1’er milyon TL., kendi adıma da 1 milyon TL olmak üzere 5 milyon TL bağışlıyorum. Bundan sonra da yardımlarım devam edecek” dedi. Acun Ilıcalı sunuculuk yaptığı sırada telefonla bağlanan Atasay Kuyumculuk Genel Müdürü Cihan Kamer’den yaptığı 250 milyon liralık bağışı 300 milyon TL’ye çıkartmasını rica etti. Cihan Kamer de bağışı 300 milyona çıkarttı. Acun Ilıcalı bununla da kalmadı. İşinsanı Fettah Tamince’nin 100 milyon TL’lik bağışını da 120 milyon TL’ye çıkarttı.

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DEPREMZEDE CEBİNDEKİ PARAYI BAĞIŞLADI

Şanlıurfa’daki depremde evini kaybeden ve İstanbul’daki yakınlarının yanına sığınan bir kişi de telefonla arayarak, “Cebimde 400 TL var. Bunun 350 TL’sini bağışlıyorum” dedi. Hatay Samandağ’da kızlarını kaybeden bir çift 1.000 TL bağışladı. Kahramanmaraş’ta yakınlarını kaybetmiş bir işinsanı da 50 milyon TL gönderdi.

ÇOCUKLAR KUMBARALARI KIRDI

Sibel Can, kendisini arayan bir kadının oğlunun kumbarasındaki tüm para olan 400 TL’yi bağışladığını gözyaşlarıyla anlattı. Eda Ece ise, kendisini arayan Ayşe Şahin’in komşularla birlikte yaptıkları mantıları satarak bağış yapmak istediğini söyledi. Konya’dan arayan çiftçi Orhan Koçak ise tüm birikimi olan 40 bin TL’sini bağışladı.

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ATATÜRK ADINA BAĞIŞ GELDİ

yardım telefonlarına cevap veren ünlü isimler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Doğa Rutkay, kendisini Hatay’dan arayan Serdal Tepik’in, Mustafa Kemal Atatürk adına, ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ dediği için 15 bin TL bağışladığını söyledi. Serap Paköz ise Bursa’dan şehit Adem Tunç’un ağabeyinin aradığını belirterek, “Araba almak için 600 bin TL biriktirmiş. Bu paranın tamamını bağışlıyor” dedi. Esra Erol’u Isparta Yeşilköy’den arayan Hüseyin Kılıç 150 TL bağışladığını belirterek, “Bu bayrak inmesin. Hepinizin alnından öpüyorum. Biz bu belanın üstesinden, bu felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz” diye mesaj iletti.

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EN YÜKSEK 10 BAĞIŞ

MERKEZ BANKASI: 30 MİLYAR TL

ZİRAAT BANKASI: 20 MİLYAR TL

VAKIFBANK: 12 MİLYAR TL

HALKBANK: 7 MİLYAR TL

SAVUNMA SANAYİ: 3.6 MİLYAR TL

TURKCELL: 3.5 MİLYAR

CENGİZ HOLDİNG: 2.5 MİLYAR TL

TÜRK HAVA YOLLARI: 2 MİLYAR TL

TÜRK TELEKOM: 2 MİLYAR TL

BAYKAR: 2 MİLYAR TL