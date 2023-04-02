114 bin otizmli çocuk deprem bölgesinde

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Malatya'da yaşayan Abdullah Polat ise 11 yaşındaki ağır otizmli Kübra'nın babası... "Evimiz hasar almadı ama ailede evi sağlam olan bir tek biz varız. Bu nedenle annem ve kardeşlerim bize taşındı. 3 aile bir aradayız. Kübra depremden beri saldırganlaştı ve huzursuz oldu. Bugüne kadar gelişimi için gösterdiğimiz tüm emeklerimiz boşa gitti." diyor.

"HALİMİZ İÇLER ACISI"



Abdullah Polat (Malatya): "Kübra 1 yaşında teşhis aldı. O günden beri eğitim alıyor. Biz Malatya'da kendi kendimize Kübra için bir şeyler yapmaya çalışıyorken bir proje kapsamında gönüllü çalışan Ali ve Sonay hoca ile karşılaştık. Onların çabaları ile Kübra çok büyük ilerleme kaydetti. Daha sakin bir çocuk oldu, konuşmaya başladı. Mesela tuvalet gibi ihtiyaçlarını gidermekte sorun yaşıyordu ancak tüm bu sorunları aşmıştık. Deprem ile her şey başa döndü. Evimiz hasar almadı ancak annem, babam ve kardeşlerimin evi hasar aldı. O nedenle biz 3 aile bir arada kalıyoruz. Bu da Kübra'da büyük strese yol açtı. Ayrıca gittiğimiz spor salonu, rehabilitasyon merkezi hasar aldı ve Kübra tamamen eve kapandı. Ev hem Kübra'nın alışık olmadığı şekilde kalabalık hem de eğitimi sekteye uğradı. Çok zor durumdayız. Kübra kendine dahi zarar vermeye başladı. Bu süreçte TOHUM Otizm Vakfı üye olmadığımız halde eve gelip eğitim materyali bıraktı. Eve geldiklerinde çok şaşırdık ve sahipsiz olmadığımızı hissettik. Şu anda eşimin de psikolojisi çok bozuldu. Ben de iyi değilim. Sizinle konuşurken dahi zorlanıyorum. Eğitime tekrar ne zaman başlanacağını da bilmiyorum. Halimiz içler acısı. Belki 15 gün bir hava değişimi olsa psikolojileri düzelir ama şu an maddi olarak yapamıyoruz"

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"ÇOCUKLARIMIN DURUMU ÇOK AĞIR KONTEYNERKENT'TE KALAMAM"



Neriman Karatoz (Hatay'da otizmli ikizleri var): "2 çocuğum vardı. Daha sonra ikizlerim oldu. 1 yaşına geldiklerinde yürümeyi öğrenemeyince doktora götürdüm. Otizm diye bir şeyi hayatımda duymamıştım. İkiz oldukları için benim açımdan çok zor olacağını anlamıştım. Eşim zaten çalışmıyor ve beraber çocuklara bakıyoruz. Depremden beri 3 aile bir çadırda kalıyorduk. Tohum OTİZM Vakfı bize bir çadır ve eğitim kiti getirdi. Kendi çadırımıza geçtikten sonra çocuklarım biraz daha sakinleşti. Ben konteyner kente gidemem. Çocuklarımın durumu çok ağır. Kaldığımız çadırı yırttılar, ısıtıcı koyamıyorum çünkü halıları yaktılar. Evimin bahçesinde duracak bir konteynera ihtiyacım var. Büyük çocuklarım bana yardımcı olmaya çalışıyor ancak çadırda yaşamak yine de çok zor."

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Deprem BÖLGESİNDE 114 BİN OTİZMLİ ÇOCUK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR



Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin: Ülkemizde, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerden 114 bin otizmli çocuğun etkilendiği tahmin ediliyor. Her otizmli çocuğun ortalama 4 kişilik bir ailenin üyesi olduğunu düşündüğümüzde deprem bölgesinde otizmden etkilenen toplam kişi sayısı 450 bin.

Depremde afet durumunda bu çocuklarımız diğer çocuklara oranla 3-4 kat daha fazla etkileniyor, ebeveynler çocukların problem davranışlarıyla başa çıkmaya çalışıyor ve dışlanıyorlar. İşte bu yuzden ‘Eğitim ve Teknoloji Desteği’ projemizi hayata geçirdik 11 ilde 2 bin 700 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar Hatay ve Malatya da yaklaşık 300 aileye eğitici oyuncak kitlerini ve teknolojik eğitim kitlerini birebir ve elden dağıttık.

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