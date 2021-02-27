'112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 70'e ulaştı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu ay Kilis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Muş, Karabük, Artvin, Malatya, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Bayburt, Aydın 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Vatandaşlarımızın acil durumlarda sadece 112’yi arayarak acil yardım isteyecekleri 112 Acil Çağrı Merkezlerimizin sayısı 70'e ulaştı. Yakında 81 illimizde telefonun diğer ucunda size yardım etmek için bekliyor olacağız" denildi.