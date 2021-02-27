MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 70'e ulaştı
GeriGündem '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 70'e ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

'112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 70'e ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 70'e ulaştı
Abone Olgoogle-news

İÇİŞLERİ Bakanlığı, vatandaşların acil durumlarda sadece 112'yi arayarak acil yardım isteyecekleri '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısının 70'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu ay Kilis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Muş, Karabük, Artvin, Malatya, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Bayburt, Aydın 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Vatandaşlarımızın acil durumlarda sadece 112’yi arayarak acil yardım isteyecekleri 112 Acil Çağrı Merkezlerimizin sayısı 70'e ulaştı. Yakında 81 illimizde telefonun diğer ucunda size yardım etmek için bekliyor olacağız" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi