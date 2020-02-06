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AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 18:46,Son Güncelleme:/

11 yıl sonra bulundu mu? Laboratuvara gönderildi

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Karaman'da, taş ocaklarının bulunduğu bölgede, 11 yıl önce kaybolan kadına ait olduğu iddia edilen kemik parçaları bulundu.

Urgan Mahallesi taş ocakları mevkisinde, yol kenarındaki alanda kemik parçaları bulan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, kemik parçalarının olduğu alanı güvenlik şeridiyle kapattı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda ve çevresinde araştırma yaptı.

Bulunan kemik parçaları, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Kemik parçalarının, 11 yıl önce tek başına kaldığı evden yakınlarına haber vermeden ayrılan Gülnaz Soydoğan'a (28) ait olabileceği ileri sürüldü.

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