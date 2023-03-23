11 yıl önce depreme dayanıksız raporu verilmiş... A Blok’ta bile bile facia

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DEPREM felaketlerinde Hatay’daki İskenderun Devlet Hastanesi’nin A Blok’u çöktü. Çöken binada, büyük bölümü hasta olmak üzere 80’in üzerinde kişi can verdi. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken hastane blokuna ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 18 Şubat’ta hastane enkazında bilirkişiler inceleme yaparak örnekler aldı. A Blok’a 2012 yılında verilen ‘depreme dayanıksız’ raporu da tutanaklara girdi. Hatta bu rapor, İskenderun Devlet Hastanesi’nin anlatıldığı ve halen hastanenin internet adresinde yer alan 46 sayfalık sunumun son sayfasında da “1000 yatak kapasiteli tek yerleşke içerisinde yeni hastane binası en acil ihtiyaç olarak görülmektedir. 2012 yılında hastanemiz A Blok’unda yapılan ‘Deprem Dayanıklılık Testi’ raporu olumsuz gelmiştir. A Blok fiziki olarak eski olup 4-6 yataklı koğuş tipi odalar bulunmaktadır” ifadesiyle yer alıyor.

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NE GÜÇLENDİRME NE TADİLAT VAR

İşin vahim yanı ise bu rapora rağmen aradan geçen 11 yılda hiçbir önlem alınmaması. İncelemeler sırasında ifadesi alınan hastane yetkilileri de bu ihmali doğruluyor. Hastanede müdür yardımcısı olarak görev yapan Cuma Ezer ile yapılan görüşme, 18 Şubat tarihli tutanağa özetle şöyle yansıdı: “Yıkılan A Blok 1967 yılında yapıldı. A Blok’ta palyatif bakım, nöroloji servisi, göğüs cerrahisi, dahiliye yoğun bakım ve fizik tedavi servisi vardı. Bildiğim kadarıyla burası bir tadilat görmedi…” Dosyanın avukatlarından Şahap Arpacı da rapora dikkat çekerek, “Bu rapora rağmen 11 yıl boyunca hasta kabul edilmiş, faciaya daveti çıkarılmış. Bu durum idari bir ihmal, tedbirsizlik gibi hafif kavramlarla açıklanamaz. Bana göre bu bir cinayettir. Sorumluluğu bulunan kamu görevlilerden şikâyetçi olacağız” dedi.

TÜM SORUMLULARIN İFADELERİ ALINACAK

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı DEPREM Suçları Soruşturma Bürosu’nun 4 Mart’ta Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı talimat yazısında, ‘Deprem Dayanıklılık Testinin’ temin edilmesi istendi. İskenderun İlçe Kaymakamı, İlçe Sağlık Müdürü, Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü ile tespit edilecek diğer denetim ve tedbir almakla yükümlü kamu görevlilerinin kimlik, adres ve iletişim bilgileri de talep edildi. Ayrıca müteahhit A.Ö. ile şantiye şefi –fenni mesul- müteahhitliği temsile yetkili S.T.’nin şüpheli olarak ifadesi alınacak. Talimat yazısında binada kolan kesme, kaçak kat çıkma, projeye aykırı duvar yıkma, örme oda birleştirme, alan açma, genişletme gibi bir işlemin yapılıp yapılmadığının da araştırılması , tüm sorumlular hakkında “gizli ve titiz bir çalışma” yapılması talep edildi.

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HİÇ PERDE BETON YOK

İncelemeler kapsamında ifadesine başvurulan hasta yakını Şeref Şenol’un, “Sabah geldiğimde tüm binanın düz olduğunu gördüm. 2012 yılında A Blok için depreme dayanıksız raporu alındığı için yıkılıp yeniden yapılacak deniyordu ama yapmadılar” dediği öğrenildi. Aynı tutanakta arama kurtarma çalışmalarına katılan Beyazıt Yıldırım’ın “Binadaki çalışmalarda herhangi bir perde betona denk gelmedim, asansör direkleri vardı ama gövdeyi görmedik. Perde beton olsaydı, kırıcıyla müdahale ederdik” beyanına da yer verildi.

İNTERNETTE GÖRDÜM

Ali Kenar isimli vatandaş ile yapılan görüşmenin ardından tutulan tutanakta ise “Hastanenin A Blok’unun 2012 yılında yıkım kararının olduğunu, kendi internet sitesinde gördüğünü, binanın çatısında denetimsiz yapılan ek bina elamanları olduğunu, enkaz sırasında gördüğünü, binanın en az 80 yıllık olduğunu duyduğunu bildirmiştir” ifadeleri yer aldı.