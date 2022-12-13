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11 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü hakkında tutukluluğa devam kararı

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#Eskişehir#Polis#Okul
11 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü hakkında tutukluluğa devam kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 15:54

Eskişehir’in Alpu ilçesinde 11 kız öğrenciyi taciz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Ortaokul Müdürü Mustafa K. hakkında mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Eskişehir’in Alpu ilçesinde Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu’nda müdürlük görevini yürüten Mustafa K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şubat ayında soruşturma başlatılmıştı. 10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli Mustafa K. şikâyetler üzerine gözaltına alınmıştı. Okul müdürü Mustafa K. çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesince ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAMEDE 149 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Okul Müdürü Mustafa K. hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, şüpheli Mustafa K.’nin 11 çocuk mağdura karşı ayrı ayrı işlediği iddia olunan ‘çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 69 yıldan 149 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü celsesinde tutuklu sanık Mustafa K. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada beyanda bulunan sanık Mustafa K., “Ben öğrencilerime karşı cinsel taciz ya da istismar suçunu işlemedim. Öğrenciler, yönlendirilerek hareket etmişlerdir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim” dedi.

Mahkeme heyeti, mağdurlardan E.Ö. hakkında ifadesinin alınamaması gerekçesiyle zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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#Eskişehir#Polis#Okul

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