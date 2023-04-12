11 Nisan Dünya Parkinson Günü... Koku kaybı erken belirti

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BEYİNDE dopamin maddesinin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan Parkinson hastalarının 2040 yılında 12 milyona ulaşması bekleniyor. Hastalık çoğunlukla 60 yaş ve üzerinde görülüyor, belirtiler ise genellikle vücudun tek tarafında başlıyor. Hastaların çoğu bu belirtileri ‘yaşlılık’ diye düşünerek doktora gitmiyor, bu nedenle de teşhis gecikiyor. Dinlenme halinde tek kolda başlayan titreme ve çene titremesiyle kendisini gösteriyor. Bunların haricinde koku almada güçlük, kabızlık, depresyon da erken belirtileri arasında yer alıyor.

Dr. Metin Güzelcik

GÜLAYFER HANIM ÇABUK YAKALADI

Bu belirtiler sayesinde hastalığı erken fark edenlerden biri de Samsun’da yaşayan Gülayfer Ersoy. 12 yıl önce koku alamama ile başlayan ve ardından bir ayağını sürüklemeyle şiddetlenen belirtiler sonucu Gülayfer Hanım’ın hemen doktora gitmesi ve erken evrede teşhis edilmesiyle hastalığın seyri yavaşlatılmış. Şu anda 63 yaşında olan Ersoy, “Bugün ailemin de desteğiyle yaşam kalitem bozulmadan günlük aktivitelerimi yapabiliyorum” diyor. Tedaviyi yürüten Samsun ROMATEM Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik de şu bilgileri veriyor: “Erken teşhise iyi bir örnek hastamız. Kontrollerini ve tedavilerini hiçbir şekilde aksatmıyor. Hastalığı ile uyum içinde yaşamayı öğrendi. Eğer genetik bir yatkınlık var ise daha genç yaşlarda görülebilen bu hastalığın bulgularının ağırlık derecesi beyindeki dopamin miktarıyla orantılı. Dopamin miktarı ne kadar düşükse bulgular o kadar fazla oluyor.”

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UMUT KAN TAHLİLİNDE

Hastalık erkeklerde, kadınlara oranla 1.5 kat daha fazla görülüyor. 11 Nisan ‘Dünya Parkinson Günü’ olarak kabul ediliyor ve her yıl dünyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Son yıllarda geliştirilen yöntemler ile Parkinson hastalığının kan testiyle erken teşhis edilmeye başlanması bekleniyor. Belki birkaç yıl içinde Parkinson da artık basit bir tahlil sonucu belirlenebilecek.