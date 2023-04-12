Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

11 Nisan Dünya Parkinson Günü... Koku kaybı erken belirti

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Parkinson Günü#Parkinson Belirtileri#Parkinson Hastalığı
11 Nisan Dünya Parkinson Günü... Koku kaybı erken belirti
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 07:00

Dün 11 Nisan Dünya Parkinson Günü’ydü. Tüm dünyada 10 milyonun üzerinde, Türkiye’de ise yaklaşık 150 bin Parkinson hastası olduğu düşünülüyor. Hastalığın erken belirtileri ise tek kolda ve çenede titremenin yanı sıra, COVID-19’da da sıkça yaşanan koku kaybı.

Haberin Devamı

BEYİNDE dopamin maddesinin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan Parkinson hastalarının 2040 yılında 12 milyona ulaşması bekleniyor. Hastalık çoğunlukla 60 yaş ve üzerinde görülüyor, belirtiler ise genellikle vücudun tek tarafında başlıyor. Hastaların çoğu bu belirtileri ‘yaşlılık’ diye düşünerek doktora gitmiyor, bu nedenle de teşhis gecikiyor. Dinlenme halinde tek kolda başlayan titreme ve çene titremesiyle kendisini gösteriyor. Bunların haricinde koku almada güçlük, kabızlık, depresyon da erken belirtileri arasında yer alıyor.

11 Nisan Dünya Parkinson Günü... Koku kaybı erken belirti
Dr. Metin Güzelcik

GÜLAYFER HANIM ÇABUK YAKALADI

Bu belirtiler sayesinde hastalığı erken fark edenlerden biri de Samsun’da yaşayan Gülayfer Ersoy. 12 yıl önce koku alamama ile başlayan ve ardından bir ayağını sürüklemeyle şiddetlenen belirtiler sonucu Gülayfer Hanım’ın hemen doktora gitmesi ve erken evrede teşhis edilmesiyle hastalığın seyri yavaşlatılmış. Şu anda 63 yaşında olan Ersoy, “Bugün ailemin de desteğiyle yaşam kalitem bozulmadan günlük aktivitelerimi yapabiliyorum” diyor. Tedaviyi yürüten Samsun ROMATEM Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik de şu bilgileri veriyor: “Erken teşhise iyi bir örnek hastamız. Kontrollerini ve tedavilerini hiçbir şekilde aksatmıyor. Hastalığı ile uyum içinde yaşamayı öğrendi. Eğer genetik bir yatkınlık var ise daha genç yaşlarda görülebilen bu hastalığın bulgularının ağırlık derecesi beyindeki dopamin miktarıyla orantılı. Dopamin miktarı ne kadar düşükse bulgular o kadar fazla oluyor.”

Haberin Devamı

11 Nisan Dünya Parkinson Günü... Koku kaybı erken belirti

UMUT KAN TAHLİLİNDE

Hastalık erkeklerde, kadınlara oranla 1.5 kat daha fazla görülüyor. 11 Nisan ‘Dünya Parkinson Günü’ olarak kabul ediliyor ve her yıl dünyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Son yıllarda geliştirilen yöntemler ile Parkinson hastalığının kan testiyle erken teşhis edilmeye başlanması bekleniyor. Belki birkaç yıl içinde Parkinson da artık basit bir tahlil sonucu belirlenebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Parkinson Günü#Parkinson Belirtileri#Parkinson Hastalığı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki
35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık