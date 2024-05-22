11 kişiye mezar olmuştu! İzmir'de yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasında Yargıtay kararı beklenecek

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Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nın B bloku da yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada 2'si tutuklu, 11 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde binanın fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan tahliye edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen ek bilirkişi raporunda, binada kolon kesilmediği, kolon inceltmesi yapılması durumunda da binanın bu şekilde yıkılmayacağı belirtildi. Raporda binanın beton kalitesinin çok kötü olduğu, binanın yıkılmasının da buna bağlı olduğunun altı çizildi.

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MAHKEME KARARI, YARGITAY’A TAŞINDI

Öte yandan kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında yürütülen soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Geçen yıl haziran ayında görülen duruşmada heyet, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, binanın inşaat mühendisi Ali Özsoy'u 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, yüksek jeoloji mühendisi Aynur Denizaslanı, kooperatif üyelerinden Ayşe Yılmaz, fenni mesul Ergün İlkay, kooperatif başkanı Kadriye Kaya, zemin etüdü raporuna imza atan inşaat mühendisi Pınar Uslu ve Zehra Yılmaz Sağlam'ın da beraatine karar verdi. Mahkeme kararı, önce istinafa ardından Yargıtay'a taşındı.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Belediye görevlileri hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından 7 sanık hakkında da iddianame hazırlandı. O dönemde Bornova Belediyesi'nde görev yapan 7 sanık için 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar A.Y., S.Ç., H.H., B.B. F.G. ile depremde hayatlarını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Diğer sanıklar B.E. ile Z.D. ise duruşmada yer almadı.

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SANIK AVUKATI, 'KOLON KESİLDİ' İDDİASINI YİNELEDİ

Duruşmada söz verilen sanık B.B. ile S.Ç.'nin avukatı, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın iki blokunun bulunduğunu, aynı ruhsata sahip olduğunu, 2002 yılında B blok altına bir zincir marketin şubesinin açılıp, buradaki kolonlar kesildiği için depremde A bloğun ayakta kalmasına rağmen B bloğun içeri doğru devrildiğini belirtti. B blokta yapılan değişiklikler nedeniyle müvekkillerinin sorumluluğunun olmadığını belirtip, tahliyelerini isteyen sanık avukatı, B blokta sonradan yapılan değişiklikle ilgili yapı ruhsat ve denetim belgelerinde imzası geçen belediye personeline yönelik soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

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Şikayetçi avukatları da geçen duruşmada istedikleri davanın görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talebini hatırlattı. Duruşma savcısı ise görevsizlik ve soruşturmanın genişletmesi yönündeki talepler için Yılmaz Erbek Apartmanı ana davasına ilişkin Yargıtay kararının beklenmesini istedi.