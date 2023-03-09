11 ilde seçime engel yok

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Beştepe’deki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zirvesinde edinilen bilgilere göre 6’lı Masa gelişmeleri ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye 10 Mart’ta seçimlerin yenilenmesi kararını alacağını, bu kararın aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanacağını, hemen sonrasında da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) toplanarak sandık için 14 Mayıs tarihini açıklayacağını anlattı. Bu kapsamda, AK Parti ve MHP tarafından yürütülen seçim çalışmaları gündeme gelirken bazı bölgelerde ortak milletvekili listesiyle seçime girilip girilmeyeceği konusunun da masaya yatırıldığı belirtildi.

YSK’NIN İNCELEMESİ

Görüşmede ayrıca YSK tarafından incelenen deprem bölgesi olan 11 ilde seçimlerin yapılmasına yönelik herhangi bir sorun tespit edilmediği konuşuldu. Erdoğan-Bahçeli, AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan komisyonun, deprem bölgelerinde seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılmasına yönelik çalışmalarını inceledi.

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ANAYASA İÇİN KARAR

Liderler zirvesinde, başörtüsü ve aile ile ilgili düzenlemeleri içeren anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp görüşülmeyeceğinin de kararlaştırılacağı kaydediliyor. Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’teki sürecinin 13 Mart’a kadar tamamlanması gerekiyor. Referanduma gidilmesi durumunda, YSK 14 Mayıs seçimleriyle birlikte ortak sandık kurulabilmesi için bir karar yayımlayacak.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

Bunların yanı sıra, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği Erdoğan-Bahçeli zirvesinde, bölgedeki son durum ve buralarda yürütülecek Seçim çalışmalarıyla ilgili konular da masadaydı. Ekonomik gelişmeler ve dış politika konularının da kısaca konuşulduğu Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği de gündeme geldi.