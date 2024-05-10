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Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bozdoğan-37' operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

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#Operasyon#PKK#Terörist
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bozdoğan-37 operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 09:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "11 ilde bölücü terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-37' operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

11 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Bozdoğan-37" operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi!

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#Operasyon#PKK#Terörist

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