Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bozdoğan-37' operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

11 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Bozdoğan-37" operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi!