Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bozdoğan-37' operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
11 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Bozdoğan-37" operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi!
1️⃣1️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-37" operasyonlarında 9️⃣2️⃣ mağara, sığınak ve barınma… pic.twitter.com/TgXEIRedXC— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 10, 2024