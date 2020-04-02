11 CHP'li belediyeden bildiri: ‘Yardımda kararlıyız’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride özetle şöyle denildi:

“Belediyelerin ‘bağış’ kabul etmesi yasalken, İçişleri Bakanlığı’nın yıllardır belediyelerce yapılan uygulamayı ‘yardım’ kapsamına sokarak anlaşılması imkânsız bir gerekçeyle engellemesi yardım bekleyen vatandaşlarımızın mağduriyetini arttırır. Gereksiz tartışmayı kamuoyunun takdirine ve hukuka bırakırken, her türlü yardımı halka ulaştırma konusunda kararlılığımızın bilinmesini istiyoruz.”



