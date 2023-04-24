103’üncü yıl coşkusu

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ANKARA’da dün günün ilk töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaretiyle başladı. Öğrenciler ile Aslanlı Yol’da yürüyen Özer, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Özer, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Çocuklarımızın dünyaya yön verecek, kendine güvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri yolunda bize düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Milli ve manevi değerlerinin bilincinde, üretken, çağın bilgisini özümsemiş ve erdemli bir nesil bize emanet ettiğiniz bu kutsal mirası geleceğe taşıyacaktır” diye yazdı.

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İkinci tören, siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Meclis’teki Atatürk Anıtı’nda düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından da Şentop başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Kahramanmaraş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bakan ve milletvekillerinin katıldığı tören sırasında 81 ilden gelen çocuklar da Anıtkabir’de ellerinde Türk bayrakları ile hazır bulundu. Şentop, Misak-ı Milli Kulesi’nde imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Varlık-yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir ümitsizlik içinde sindirilmeye çalışılan milletimizi birleştirip yeni bir diriliş destanı yazarak ‘milli egemenlik’ idrakiyle teşekkül ettirdiğiniz yüce Meclisimizin açılış gününde; aynı heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir” diye yazdı.

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Orduİlk Meclis binasında düzenlenen anma töreninde de, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Milletvekili Şerif Bey’in yaptığı konuşma seslendirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Şentop, Türkiye’nin yeni bir yüzyılın eşiğinde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Adıyaman



“Memleketin önemli bir kısmı işgal edilmişken, millet utanç verici bir esarete mahkum edilmeye çalışılırken açılan Gazi Meclis’in bu ilk mütevazı salonundan bütün dünyaya şunu söylüyoruz. ‘Türkiye neresidir’ diye sorulduğunda, siyasi haritalara bakıp cevap vermek bugün için artık yeterli değildir. Türkiye’nin sınırları, haritaların gösterdiği yerde başlayıp bitmez. Türkiye’nin sınırları, gönlümüzden, tarihimizden, uğruna şehit verdiğimiz yerlerden başlar ve kendimizi sorumlu hissettiğimiz coğrafyalarda biter.”

ATA’YA SEVGİ YAĞMURU

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Ankara’daki sağanak yağışa rağmen Anıtkabir’e akın vardı. Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağışa aldırmayan vatandaşlar 7’den 70’e, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e koştu. Bir eline şemsiye bir elinde Türk bayrağı alan binlerce kişi Anıtkabir’deydi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)





KILIÇDAROĞLU ÇOCUKLARLA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devlet erkanıyla birlikte katıldığı törenin ardından Anıtkabir’deki çocuklarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu Meclis’teki makam odasında da depremin ardından Adıyaman ve Hatay’dan Ankara’ya taşınan çocuklarla buluştu. Kılıçdaroğlu ayrıca 23 Nisan dolayısıyla makamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocukları da ağırlayıp sohbet etti.

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ÇADIR KENTTEN OKULA YÜRÜYÜŞ

DEPREMLERİN büyük yıkıma neden olduğu İskenderun'da, çadır kentte çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Türk bayraklı tişörtleri giyip eğitim gördükleri Atatürk İlkokulu'na gitti. Şarkılar söyleyip, Türk bayrakları açan öğrenciler, okul bahçesinde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Bir okul yöneticisinin konuşmasının ardından öğrenciler, alkışlar eşliğinde çadır kente döndü. (Ufuk AKTUĞ / DHA)





Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

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VALİDEBAĞ’DA BAYRAM KUTLAMASI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan’ı Validebağ Korusu’nda düzenlenen şenlikte çocuklarla birlikte geçirdi. Çocuklara şeker dağıtan, yüzlerini boyayan, birlikte şarkılar söyleyen Kurum, halat çekip basketbol da oynadı.



Çocuklara daha güzel şehirler, daha güzel bahçeler, daha güzel bir gelecek sunmak istediklerini ve şehirlerin en değerli yerlerini ağaçlarla, kuşlarla, çiçeklerle dost olarak büyümeleri için millet bahçesi haline getirdiklerini söyleyen Murat Kurum, çocukları çevre müfettişi ilan etti. Kurum, 5 yıl önce Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin kahramanlarının çocuklar olduğunu belirtip, anne babaları da “Doğayla iç içe büyüyen, hayvanları seven bir nesil yetişiyor. Artık bundan sonra daha dikkatli olmak zorundasınız. Çevre müfettişlerimizin gözü üzerinizde. Benden söylemesi” diye uyardı.



Validebağ Korusu’nun yapılaşmaya açılmaması için aralıksız nöbet tutmayı sürdüren Validağ Gönüllüleri de oradaydı. Validebağ Gönüllüleri adına Hürriyet’e konuşan Arif Belgin, korudaki Millet Bahçesi Projesi’ne karşı açtıkları 4 davanın üçünü kazandıklarını ve konunun Danıştay aşamasında olduğunu, bir dava hakkında ise henüz hukuki bir karar verilmediğini söyledi. Belgin, aşırı gürültünün korudaki canlılara zarar vereceğini belirtip, “Görevlilerden sesi biraz daha kısmalarını istedik, onlar da kıstı” dedi. (Fatma AKSU)