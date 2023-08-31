101 yıldır aynı gururla! Tüm yurtta coşkuyla kutladık

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Türkiye büyük zaferi her yıl büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor. 101’inci yılda da yer-gök kırmızı beyaza boyandı, denizlerin derinliklerinde bile Türk bayrakları açıldı. Tüm yurtta hem zaferimizi kutladık hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuzu şükranla andık...

BAŞKENTTE RESMİ GEÇİT

Başkentte resmi geçit töreni düzenlendi. Ankara Garnizonu’na bağlı birlikler, TBMM’den Ulus’taki 1’inci Meclis’e kadar devam eden geçit törenine katıldı.

SUALTINDA BAYRAK AÇILDI

Akdeniz Otizm ve Spor Kulübü Derneği ile Antalya Sualtı Derneği üyeleri, Tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda bir araya geldikten sonra 30 Ağustos Zaferi’nin 101’inci yılını sualtında kutlamak için dalış gerçekleştirdi. Dalış yapanlar, yanlarına aldıkları Türk bayrağı ve ‘30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun’ yazılı pankartı suyun metrelerce altında açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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TAKSİM’DE KUTLAMA

İstanbul’daki kutlamalar kapsamında dün sabah saat 09.00’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Buradaki törenin ardından Vatan Caddesi’nde geçit töreni yapıldı.

BALONLAR ZAFER İÇİN HAVALANDI

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.

ATA’YA KOŞTUK

Büyük zaferi Türk milletine kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, dün ziyaretçi akınına uğradı.

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Trakya’daki kutlamalarda çocuklar da zafer coşkusunu paylaştı.

Tekirdağ’da fener alayı yürüyüşü Yelken İhtisas kulübü önünde başlayıp Özgürlük Parkı’nda sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta renkli gösterilerle kutlandı.