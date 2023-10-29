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100 yıl önce kutlama yapılırken çekilen fotoğraf, cumhuriyet bayramında aynı yerde canlandırıldı

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#Sivas#100Yıl#Cumhuriyet
100 yıl önce kutlama yapılırken çekilen fotoğraf, cumhuriyet bayramında aynı yerde canlandırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 17:52

Sivas’ta, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 100 yıl önce çekilen fotoğraf, aynı yerde tekrar canlandırıldı. Şehir olarak 100’üncü yıla özgü birçok etkinlik gerçekleştirildiğini anımsatan Vali Şimşek, “Sivaslılar 100 yıl önceki ruhla Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam ediyor." dedi.

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29 Ekim 1923 tarihinde Ankara'dan Sivas Valiliği’ne gelen telgraf haberi üzerine hükümet binası önünde toplanarak Cumhuriyet’i kutlayan Sivaslıların bir arada olduğu fotoğraf, 100 yıl sonra aynı bina önünde il protokolü ve Sivaslı vatandaşlar tarafından yeniden canlandırıldı. Sivas'ın Cumhuriyet’in kurulmasında önemli roller üstlendiğini belirten Vali Yılmaz Şimşek, “Millî mücadele yıllarında Sivas’ın ayrı bir yeri ve önemi var. Sivas halkı idarecisiyle, askerî erkânıyla, halkıyla el ele bir tutum sergileyerek Türk Devleti’nin bağımsızlık mücadelesinde zafere giden yolu açmış, Cumhuriyet’in temelleri de burada atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi’ sözü de bu kentin önemini daha çok ortaya koymaktadır” dedi.

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100 yıl önce kutlama yapılırken çekilen fotoğraf, cumhuriyet bayramında aynı yerde canlandırıldı

'SİVAS CUMHURİYET ŞEHRİ'

 Vali Şimşek, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını büyük coşku ve heyecanla kutluyoruz. Sivaslılar 100 yıl önceki ruhla Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam ediyor. Sivas, Cumhuriyet şehri. Cumhuriyet’e giden yolda önemli bir kilometre taşı. Sivas, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına tam 108 gün boyunca ev sahipliği yapmış ve bu şehirde Cumhuriyet’e giden yolda millî mücadele için önemli kararlar alınmış. O nedenle farklı heyecan içerisindeyiz.

100 yıl önce kutlama yapılırken çekilen fotoğraf, cumhuriyet bayramında aynı yerde canlandırıldı

Tüm Sivaslılara Cumhuriyet’e sahip çıktıkları için bu ruhu, heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Sivas, bundan sonra da aynı ruh ve inançla vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize sahip çıkmaya, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden her türlü zorluk karşısında mücadele ederek çalışkan, özverili ve vatansever duruşunu sergilemeye devam edecektir. Milletimizin ve Sivaslıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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#Sivas#100Yıl#Cumhuriyet

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