10 yaşındaki çocuk metruk binanın yıkılan duvarın altında ölü bulundu

Olay, saat 23.40 sıralarında ilçeye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Efe Bekar, saat 15.00 sıralarında oynamak için evden çıktı. Yaklaşık bir saat sonra oğulları Bekarı kontrol etmek için evlerinin kapısının önüne çıkan Ayşe ve Muzaffer Bekar çifti, çocuklarını göremedi. Anne-baba bunun üzerine mahallede Yusuf’u aramaya başladı. Aramadan sonuç alamayan aile bir süre sonra durumu polise bildirdi.

Polis ve mahalle sakinleri kayıp Yusuf’u bulmak için bölgede arama yapmaya başladı. Bir süre sonra mahalle sakinlerinden biri evin bir üst sokağında bulunan metruk binanın duvarının yıkıldığını ve altında Yusuf Efe Bekarın hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemesi sonrası yıkıntı duvarın altında kalan Yusuf Efe Bekarın hayatını kaybettiği belirledi. Küçük çocuğun ailesi acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Yusuf Efe Bekarın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.