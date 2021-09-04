10 saat enkazda kalmıştı! Yeniden sahada

İzmir’de geçen yıl 30 Ekim’de yaşanan depreme, Bayraklı ilçesinde 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın 4. katındaki evlerinde kuzeni Ahmet Özışık ile yakalanan Günay Özışık, bacaklarındaki yaralanmalar nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık 2 ay tedavi gördü. Bu süre boyunca 5 ameliyat geçiren Günay Özışık’a fizik tedavi de uygulandı. Ocak ayında ayak bilek ortezi takılı bacaklarıyla ilk adımlarını atmayı başaran Günay, yaşadığı zor günlere rağmen hiç pes etmedi. Futbol oynamayı çok seven Günay, arkadaşlarıyla yeniden topa vuracağı gün için mücadele etti. Fizik tedavisi devam eden Günay, evinin bahçesinde ilk kez arkadaşlarıyla futbol oynamanın mutluluğunu yaşadı.

‘ÇOK MUTLUYUM’

Günay Özışık, depremin ardından çok zor günler yaşadığını, bazı zamanlar yeniden yürüyemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Annesinin her zaman kendisine güç ve moral verdiğini belirten Özışık, “Tedavi sürecinde yatağa bağımlı kaldım. Sonra bir süre tekerlekli sandalye kullandım. Fizik tedavi sürecinde ilk zamanlar canım çok acıdı. Artık tedavimin sonlarına geliyorum. Çok mutluyum” dedi.

Özışık, üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlâ deprem anının aklından çıkmadığını, rahatlamak için ailesinin kendisine kuzu, köpek ve tavuk aldığını onlarla ilgilendiğini anlattı. Yeniden tek başına yürümenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Özışık, “İnsanın sağlığına kavuşması çok güzel bir duygu. Yeniden yürüyemeyeceğimi düşünmek korku vericiydi. Yeniden ilk adımlarımı attığım günü hâlâ unutamıyorum. Artık arkadaşlarımla futbol da oynamaya başladım. Kendimi eski günlerdeki gibi hissediyorum. Aylar sonra futbol topuna vurduğum an kendimi çok mutlu hissettim” diye konuştu.

‘HİÇ PES ETMEDİ’

Anne Olcan Özışık da oğlunun geçirdiği zor günlere rağmen hiç pes etmediğini anlattı. Anne Özışık, “Hastanede yattığı günlerde oğlum bana ‘Anne ben yeniden arkadaşlarımla futbol oynayabilecek miyim?’ diye soruyordu. Hiç yürüyememe durumu vardı. Bir anne olarak oğlumun yeniden yürüyüp futbol oynadığını görmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

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