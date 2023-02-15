10 ilde hasar tespit çalışmaları sürüyor: 50 bin 576 bina acil yıkılmalı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarını 7 bin 100 personelle sürdürdüklerini bildirdi.

Bakan Kurum, çalışmalara ilişkin, "387 bin 346 binada 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birim incelendi. 11 bin 114 binada 71 bin 174 bağımsız birim orta hasarlı, 50 bin 576 binada 224 bin 923 bağımsız birim acil yıkılması gereken ağır hasarlı, 99 bin 300 binada 640 bin 131 bağımsız birim az hasarlı, 180 bin 355 binada 762 bin 627 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız." ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarımız deprem bölgesinde 7.100 personelle sürüyor.

387.346 bina incelendi.

Şu ana kadarki tespitlerimize göre

ACİL YIKILMASI gereken 50.576 bina var.

279.655 bina AZ HASARLI veya HASARSIZ.

Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar yapacağız! pic.twitter.com/ooVUYqxStJ — Murat Kurum (@murat_kurum) February 15, 2023

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Bakan Kurum, il il hasar tespit çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı;

Gaziantep: 130 bin 331 binada 487 bin 814 bağımsız birim incelendi. 11 bin 922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birim acil yıkılmalı. 96 bin 881 binada 402 bin 619 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız.

Malatya: 25 bin 311 binada 152 bin 688 bağımsız birim incelendi. 6 bin 599 binada 38 bin 568 bağımsız birim acil yıkılmalı. 12 bin 612 binada 80 bin 254 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız.

Elazığı: 2 bin 488 binada 24 bin 734 bağımsız birim icilendi. 587 binadaki 3 bin 675 bağımsız birim acil yıkılmalı. bin 659 binada 19 bin 575 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Hatay: 49 bin 470 binada 183 bin 291 bağımsız birim incilendi. 10 bin 911 binada 54 bin 468 bağımsız birim cil yıkılmalı. 34 bin 213 binada 106 bin 330 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Adıyaman: 28 bin 766 binada 102 bin 932 bağımsız birim incelendi. 6 bin 108 binadaki 28 bin 265 bağımsız bikim acil yıkılmalı. 16 bin 919 binada 50 bin 22 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Osmaniye: 28 bin 317 binada 91 bin 999 bağımsız birim incelendi. 2 bin 122 binadaki 8 bin 491 bağımsız birim acil yıkılmalı. 24 bin 454 binada 78 bin 354 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

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Kilis: 3 bin 748 binada 23 bin 901 bağımsız birim incelendi. 585 binadaki 905 bağımsız birim acil yıkılmalı. 2 bin 807 binada 21 bin 520 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Kahramanmaraş: 57 bin 87 binada 222 bin 863 bağımsız birim incelendi. 10 bin 777 binada 53 bin 227 bağımsız birim acil yıkılmalı. 37 bin 570 binada 139 bin 19 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Diyarbakır: 24 bin 314 binada 262 bin 702 bağımsız birim incelendi. 520 binada 6 bin 69 bağımsız birim acil yıkılmalı. 20 bin 838 binadaki 236 bin 325 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Adana: 5 bin 797 binada 106 bin 474 bağımsız birim incelendi. 46 binadaki 1074 bağımsız bölüm acil yıkılmalı. 5 bin 225 binada 97 bin bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.