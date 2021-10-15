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10 gün boyunca adım adım takip etti! Kızını İran'a kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon yapıldı

#Denizli#Ramin Fotovat#Yasin Saeb
10 gün boyunca adım adım takip etti Kızını İrana kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon yapıldı

İran uyruklu S.F. (38), eşinden boşanıp Türkiye'ye geldi ve 8 yaşındaki kızı A.F. ile birlikte Denizli'ye yerleşti. Boşandığı eşinin yerini sosyal medyadan paylaştığı resimlerden öğrenen Ramin Fotovat (40), iki arkadaşıyla birlikte Denizli'ye geldi, eski eşi ve kızını takip etmeye başladı. 10 günlük takibin ardından yolda yürürken eski eşinin gözüne biber tozu atıp darp eden Ramin Fotovat, velayeti annesinde olan kızını kaçırdı. Polis ekipleri, babayı İran'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakaladı. Kaçırılan A.F. annesine teslim edildi. Rahim Fotovat ile iki arkadaşı ise tutuklandı.

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İran uyruklu S.F. (38), 2 yıl önce eşi Ramin Fotovat'tan boşandı. Mahkeme kızları A.F.'nin velayetini annesi S.F.'ye verdi. S.F., boşanmalarının ardından kızını da alıp Türkiye'ye gelerek Denizli'ye yerleşti. Ramin Fotovat, 1 Ekim'de kendisi gibi İran uyruklu olan arkadaşları Yasin Saeb ve Seyetmojtava Moosavi'ye de alarak eşini ve kızının peşinden Türkiye'ye geldi. İddiaya göre 10 gün boyunca eşi ve kızını takip eden Fotovat ve iki arkadaşı, 11 Ekim'de kızıyla yolda yürüyen S.F.'nin gözüne biber tozu atıp darp etti. Ardından kızı A.F.'yi plakası kapatılmış olan bir otomobile zorla bindirip kaçırdı. S.F., olayın ardından polisi arayıp ihbarda bulundu.

10 gün boyunca adım adım takip etti Kızını İrana kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon yapıldı

KAMERADAN TAKİP EDİLDİKLERİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden anne-kızın yolda yürürken arkalarından 2 kişi tarafından takip edildikleri belirlendi. Bir başka görüntüde de A.F.'nin plakası kapatılmış bir otomobille takip edildiği tespit edildi. Polis, şüphelilerin A.F.'nin babası Ramin Fotovat ile arkadaşları Yasin Saeb ve Seyetmojtava Moosavi olduğunu belirledi.

10 gün boyunca adım adım takip etti Kızını İrana kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon yapıldı

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İRAN'A GİTMEK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Soruşturmayı derinleştiren Denizli polisi, kızını kaçıran Fotovat ile 2 arkadaşının 1 Ekim'de İran'dan Türkiye'ye giriş yaptıklarını ve dönüş için İstanbul Havalimanı'ndan bilet aldıkları bilgisine ulaştı.

Havalimanında düzenlenen operasyon ile Fotovat ve iki arkadaşı yakalandı. Babası tarafından kaçırılmak istenen A.F. ise kurtarıldı.

10 gün boyunca adım adım takip etti Kızını İrana kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon yapıldı

Denizli'ye getirilen şüpheliler Ramin Fotovat ve 2 arkadaşı sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, kurtarılan A.F. ise annesine teslim edildi. Fotovat'ın boşandığı eşinin yerini ise sosyal medyadan paylaştığı resimlerden öğrendiği ortaya çıktı.

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