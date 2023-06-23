10 euro için öldürülmüş! Almanya’da Türk taksiciyi katleden zanlının iddianamesi tamamlandı

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Yaklaşık iki aydır ek iş olarak taksicilik yapan Akan adrese vardıklarında boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis kamera kayıtlarından olaydan sonra kaçan zanlının izini sürdü. Danimarka sınırındaki Schleswig-Holstein eyaletine gittiği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

BU İLK CİNAYETİ DEĞİLMİŞ

Savcılık tarafından mahkemeye sunulan iddianamede, katilin 10 Euro için taksiciyi bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Savcılık sözcüsü Sebastian Büchner, Berlin Bölge Mahkemesi’ne cinayet suçlamasına hırsızlık vakasını da eklediklerini belirtti. Büchner, olayın, zanlının suçlandığı ilk cinayet olmadığını ve Berlin’deki saldırıdan iki gün önce de Belçika’da kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğünü aktardı. Zanlının önümüzdeki ay hâkim karşısına çıkması bekleniyor.