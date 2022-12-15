Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

10 bin çocuğa evde öğretmen

Güncelleme Tarihi:

#Mahmut Özer#Keçiören#Evde Öğretmen
10 bin çocuğa evde öğretmen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ÖZEV Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Meslek Edindirme Merkezi’nin tanıtım programına katıldı.

Haberin Devamı

Burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 423 bin özel öğrenciye eğitim hizmeti verildiğini, bu eğitimin de mümkün olduğu kadar kaynaştırma ve bütünleştirme süreciyle yürütülmesi hassasiyetini gösterdiklerini belirten Özer, özetle şöyle konuştu: “Yüzde 90’ı kaynaştırma ve bütünleştirme öğrencisi. Yani kaynaştırma ve bütünleştirme imkânı olmama durumunda özel eğitim uygulama okulları, özel eğitim meslek okul devreye giriyor. Ayrıca evinde hasta olup evden çıkamayan yaklaşık 10 bin öğrenci evine, eğitimleri aksamaması için öğretmen gidiyor. Bu öğrencilerin, eğitimden kopmamaları için büyük çaba sarf ediliyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmut Özer#Keçiören#Evde Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık