10 bin çocuğa evde öğretmen

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Burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 423 bin özel öğrenciye eğitim hizmeti verildiğini, bu eğitimin de mümkün olduğu kadar kaynaştırma ve bütünleştirme süreciyle yürütülmesi hassasiyetini gösterdiklerini belirten Özer, özetle şöyle konuştu: “Yüzde 90’ı kaynaştırma ve bütünleştirme öğrencisi. Yani kaynaştırma ve bütünleştirme imkânı olmama durumunda özel eğitim uygulama okulları, özel eğitim meslek okul devreye giriyor. Ayrıca evinde hasta olup evden çıkamayan yaklaşık 10 bin öğrenci evine, eğitimleri aksamaması için öğretmen gidiyor. Bu öğrencilerin, eğitimden kopmamaları için büyük çaba sarf ediliyor.”