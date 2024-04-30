1 yıl sonra gelen intikam

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Olayda Muhammet Ç., bıçakla Ramazan Y.’i yaraladı. Gruplar arasında husumet başladı. İntikamını almak için bir yıl bekleyen Ramazan Y., Muhammet Ç.’ye tuzak kurmak için bir kadından yardım aldı. Ülger Y. isimli kadını, Muhammet Ç.’nin hayatına soktu. Plana göre Muhammet Ç., kız arkadaşı Ülger Y. ile belirlenen adrese gelecek ve böylece tuzağa düşecekti. Kız arkadaşıyla bulaşmaya giden Muhammet Ç., yol boyunca 3 husumetlisi tarafından takip edildi. Takip edildiğini anlayan Muhammet Ç., kısa süren kovalamacanın ardından husumetlileri tarafından yakalanarak önce bıçaklandı, sonra silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırganlarsa beyaz bir araca binerek hızla olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hızla hastaneye sevk edilen Muhammet Ç.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kısa süre içinde Gaziosmanpaşa’da saklanan şüpheliler Emrah K., Emre K., Ramazan Y. ve Ülger Y.’yi gözaltına aldı. 4 şüpheli İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.